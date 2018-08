Vicepresidente inaugura feria de Educación e Innovación Financiera

Oscar López

@OscarCoLatino

El vicepresidente de la República Oscar Ortiz inauguró la segunda edición de la Feria de Educación e Innovación Financiera denominada “Un mundo tecnológico por descubrir”, en la que participan las instituciones del sistema financiero (bancos, cajas de crédito, etc.).

Ortiz aseguró que la feria se desarrolla “en el momento oportuno”, ya que con la actividad se reafirma “la buena salud del sistema financiero nacional”. El vicepresidente dijo que se proyecta convertirlo en una plataforma financiera regional.

“No solo estamos apostando a ser un sistema financiero fuerte a escala nacional, nuestra meta es convertirnos en el corto o mediano plazo en una verdadera plaza de alcance regional, por eso es importante trabajar juntos”, afirmó Ortiz.

De igual forma, el vicepresidente aseguró que “el sector financiero es vital en cualquier economía y para El Salvador es importante apostar como parte de una visión compartida en esta gran alianza pública-privada, siempre he dicho que no hay otra manera de hacer crecer el país en los ámbitos económico, social y político si no somos capaces de compartir una visión en la cual entendamos perfectamente que el Estado tiene un papel, que el Gobierno tiene un rol importante, pero que es vital generarle las mejores condiciones al sector privado”.

En cuanto al crecimiento económico, el vicepresidente dijo que se prevé que el 2018 sea el año con mayor crecimiento durante el quinquenio (2014-2019). “Estamos con un desempeño económico positivo, todos los indicadores nos dicen que estamos por encima de los años anteriores, siguen creciendo las remesas, las exportaciones, el crédito, se mantiene la inflación, crece la inversión extrajera directa y la inversión pública y privada”, detalló Ortiz.

Ricardo Perdomo, superintendente del Sistema Financiero, explicó que el objetivo de la actividad es mostrar los diferentes productos y servicios financieros que las diferentes entidades ofrecen a la ciudadanía.

“El propósito es demostrar cómo juntos, las entidades gubernamentales y el sector privado representado en el sistema financiero, podemos realizar esfuerzos para convertir a El Salvador en una plaza financiera regional y competitiva”, externó Perdomo.

El superintendente explicó que la feria nació de un acuerdo entre la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) con las entidades que integran el sistema. “Nos sentamos el año pasado y nos pusimos de acuerdo en crear una alianza para la educación financiera y generar actividades para que la población esté mejor informada, mejor educada, para que pueda hacer mejor uso de los productos y servicios financieros”, explicó Perdomo.