Vicente Fernández presenta el audio oficial de la histórica presentación de La Dinastía Fernández

Iris Galvez

@SAmigoosCoLatino

Este pasado 14 de noviembre un MGM Grand Arena de Las Vegas repleto irrumpió en aplausos y gritos de emoción del público que tuvo la oportunidad de presenciar el histórico momento. Por primera vez sobre el escenario se unía La Dinastía Fernández, una familia de mucho talento para la música mexicana que a través de tres generaciones ha preservado las raíces de México. Fue así que Vicente, Alejandro y Alex unieron sus voces para “La Derrota” y “Volver, Volver”, dos clásicos del Charro de Huentitán que ahora son parte de la historia de la música latinoamericana y que hoy don Vicente lanza el audio oficial en todas las plataformas digitales para deleite de sus cientos de miles de fans.

La presentación de La Dinastía Fernández fue histórica por muchas razones. Para empezar porque pocos se esperaban una presentación en vivo de don Vicente, esto luego de aquel 16 de abril del 2016 en que ofreciera su ya legendario concierto de despedida de los escenarios Un Azteca en el Azteca; esto sin mencionar que desde al menos hace 11 años no se veía al mayor de los Fernández en un acto televisivo. Sin embargo, el Charro de Huentitán decidió regresar de su retiro por única ocasión gracias a la invitación especial que la Academia Latina de la Grabación le hizo al querido cantante que esa noche también recibió el Premio de la Presidencia como reconocimiento a su amplia trayectoria. Y no sólo aceptó, sino que volvió la actuación un suceso histórico al sumar a su hijo y a su nieto, quienes con su talento transformaron el escenario por completo.

Acompañados por el mariachi Sol de México de José Hernández, Vicente, Alejandro y Alex Fernández se ganaron el corazón de los miles de espectadores que vieron el evento en vivo y a través de la transmisión televisiva. Esto luego de que don Vicente diera inicio al show cuando declarara: “La vida me ha dado mucho. Soy un hombre agradecido de mi familia y de mi música” y sus palabras volvieran el escenario un homenaje a la vida, sumando a ello la fuerza de sus dos descendientes con quienes se robó la noche de los Latin Grammy por su interpretación de “La Derrota” y “Volver, Volver” que ahora pueden disfrutar todos los fans de la familia a través de las cuentas oficiales de don Vicente.

Y es que el foco de atención se lo llevó el charro mayor pues con 79 años y toda una vida en la industria musical parecía cantar como si por él no pasaran los años. Su voz y dominio del escenario fueron impecables. Lo cual, aunque es sorpresivo no es sino el resultado de que a pesar de no estar presente en los escenarios el Charro de Huentitán no deja de mantenerse activo al seguir publicando discos y asesorando a su nieto Alex, quien con su primera producción discográfica obtuvo dos nominaciones compartiendo la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi con su abuelo. Prolongando así el dominio de los Fernández en la industria.

La indeleble huella que ha dejado la Dinastía Fernández en la cultura mexicana es innegable. Vicente a la cabeza, con sus más de veinticinco películas y cien álbumes parece una fuente inagotable de algunas de las expresiones más mexicanas que existen. Todo lo cual le ha valido el cariño de cientos de miles de personas alrededor del mundo que lo reconocen como El Ídolo de México.