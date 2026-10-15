Veteranos del FMLN denuncian arbitrariedad del régimen de excepción y exigen audiencia para dirigentes detenidos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (ANVEGEFMLN) expresó nuevamente su preocupación ante el régimen de excepción y pide que a los veteranos de guerra se les programe una fecha para la audiencia única.

El sector de veteranos del FMLN señaló que el régimen de excepción afecta a la institucionalidad democrática, al estado de derecho y también permite graves violaciones a los derechos humanos de la población. El sector enfatizó que después de 34 años de la Firma de los Acuerdos de Paz, sigue vigente “la arbitrariedad tirana mediante el abuso y concentración de poder del Órgano Ejecutivo, profundizando la represión y ensañamiento contra defensores de derechos humanos, y críticos al gobierno”.

Uno de esos casos son los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, quienes fueron detenidos hace más de 2 años, acusados de actos de terrorismo que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado comprobar. Los dirigentes capturados se destacaban por denunciar las violaciones a la Constitución de la República y los derechos humanos en el régimen de excepción.

Los veteranos recordaron que, en abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que expresa sus preocupaciones por los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación del régimen de excepción.

Ese informe, es compartido por el sector de veteranos ya que, bajo el régimen de excepción, se han denunciado detenciones arbitrarias; de igual manera, se han documentado casos de tortura y muertes dentro de los centros penales. Desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, se han detenido a más de 91 mil personas, por lo que, “organizaciones de la sociedad civil estiman que la población penitenciaria en el país superaría actualmente las 130 mil personas privadas de libertad; registrándose al menos 500 muertes bajo custodia estatal entre el inicio del régimen de excepción y marzo de 2026”, destacó ANVEGEFMLN en un comunicado de prensa.

El sector se pronunció sobre la detención de los dirigentes y veteranos de guerra de la asociación ANVEGEFMLN, quienes ya llevan 2 años y 4 meses de detención sin tener un juicio; ya que se han suspendido en dos ocasiones la audiencia única.

Los dirigentes que pertenecen al ANVEGEFMLN son: Atilio Montalvo (Chamba Guerra); José Santos Melara Yánez (Pepe), Julio Alfonso Mira Dimas y el colaborador de comunicaciones, Luis Rolando Alberto Menjívar.

“Los detenidos son presos políticos, por el hecho de disentir y manifestarse contra las ilegalidades del régimen de Bukele”, comentó ANVEGEFMLN, por lo que, responsabilizan al fiscal general de la República y al director general de Centros Penales por la seguridad, la salud y la vida de los veteranos detenidos.

ANVEGEFMLN exigió a la FGR que demuestren la culpabilidad de los veteranos, caso contrario, al no tener elementos de prueba, que presente solicitud de sobreseimiento definitivo. También, pidieron al Tribunal Contra el Crimen Organizado, Juez Tres, que garantice la logística de conexión con la Penitenciaria Occidental, ya que en la primera suspensión de la audiencia se argumentó, precisamente por la supuesta falta de conexión de internet con el penal.

La segunda audiencia se suspendió debido a citas médicas por parte de los procesados; por lo que, el sector de veteranos, piden que “al tener el informe médico de los detenidos, señale fecha de audiencia única y que no se siga dilatando más el proceso”.

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