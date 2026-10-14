El viraje de la narrativa oficial ante la asfixia económica

Compartir

Por: Luis Rafael Moreira Flores

​La reciente puesta en escena del Ejecutivo salvadoreño ha dejado al descubierto un movimiento de fichas en el tablero político nacional. La conferencia de prensa en la que el presidente Nayib Bukele anunció un imponente acuerdo de inversión privada por 2,900 millones de dólares junto a la multinacional española Grupo Cox trasciende el anuncio técnico o empresarial: constituye la evidencia formal de un giro forzado en la narrativa del Gobierno. En un escenario donde el recurso del control territorial ya no rinde los mismos frutos propagandísticos que antes, la administración se ve obligada a volcar sus reflectores hacia el terreno económico, un ámbito donde las facturas pendientes con la ciudadanía se acumulan aceleradamente.

​Durante años, la piedra angular del discurso oficial residió en la seguridad pública y el régimen de excepción. Sin embargo, el desgaste natural del tiempo y la evolución del clima social han erosionado la efectividad de este único pilar. Para amplios sectores de la sociedad, la retórica punitiva ha comenzado a mutar en un sentimiento difuso de temor institucionalizado, alimentado por la falta de debido proceso, las constantes interrogantes sobre las dinámicas del sistema penitenciario y la noticia de la liberación discrecional de detenidos. Al mismo tiempo, la zozobra ciudadana ha desplazado su centro de discusión: la prioridad cotidiana de los hogares salvadoreños ya no es el discurso de la violencia y la seguridad, sino la angustia inmediata provocada por el desempleo, el encarecimiento de la canasta básica y la falta de puestos de trabajo dignos.

​Ante este escenario de descontento, la puesta en escena presidencial buscó redirigir la atención pública mediante una mega promesa de desarrollo energético e hídrico. Acompañado por la representación del Grupo Cox, el mandatario presentó el memorando de entendimiento como la mayor inversión privada en la historia del país, equivalente a cerca del 7% del Producto Interno Bruto (PIB). El paquete anunciado abarca cuatro grandes componentes: una planta regional de importación, almacenamiento y comercialización de gas natural orientada a la exportación hacia mercados vecinos como Guatemala; un proyecto hídrico de saneamiento y agua potable valorado en 600 millones de dólares; la construcción de plantas solares fotovoltaicas por 200 millones; y la instalación de sistemas de almacenamiento energético mediante baterías para estabilizar la red nacional.

​Sin embargo, detrás del despliegue de cifras astronómicas y tecnicismos financieros, la conferencia funcionó principalmente como un show mediático diseñado para enviar un mensaje de calma a una población ahogada por el costo de la vida. El principal gancho para el bolsillo del ciudadano fue la promesa de una futura reducción en las tarifas de energía eléctrica y una mejora sustancial en el suministro de agua. No obstante, al examinar la letra pequeña del anuncio, analistas y economistas coinciden en que la presentación careció de precisiones fundamentales: no se revelaron cronogramas definitivos de ejecución, no se especificó la ubicación exacta de las obras, ni se fijaron fechas ni porcentajes concretos a partir de los cuales el consumidor final verá un alivio tangible en sus recibos mensuales.

​Este despliegue de noticias económicas evoca de manera inevitable precedentes recientes que prometían revolucionar las finanzas nacionales. La semejanza con la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal y los megaproyectos de infraestructura anunciados en periodos de tensión política resulta inevitable de recordar. Al igual que ocurrió con la criptodivisa, presentada en su momento como el motor del progreso financiero e inclusión bancaria, pero cuyos resultados reales distaron del entusiasmo inicial, las promesas de transformación estructural corren el riesgo de disolverse en la incertidumbre. La ciudadanía ha desarrollado un escepticismo razonable frente a anuncios espectaculares que no se traducen en un alivio real para la economía familiar cotidiana.

​El trasfondo de este giro responde también a un cálculo político frente a la opinión pública. Consciente de que las encuestas y el pulso de la calle señalan a la economía como el principal problema del país, el Ejecutivo intenta consolidar una narrativa de estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica capaz de atraer capital extranjero a gran escala. Al desplazar el foco de la seguridad pública hacia la Inversión Extranjera Directa, el régimen busca proyectar la imagen de un país en fase de reactivación productiva, intentando disipar la percepción de estancamiento e incertidumbre que preocupa tanto a la población local como a los organismos financieros internacionales.

​Asimismo, la magnitud de las alianzas propuestas abre un debate profundo sobre el modelo de gestión que el Estado pretende implementar sobre recursos estratégicos y bienes nacionales sensiblemente custodiados por la opinión pública, como el agua potable y la energía. El anuncio de la participación de capital privado en áreas tan delicadas suscita cuestionamientos de sectores críticos y analistas independientes sobre la naturaleza de los contratos, los esquemas de concesión a largo plazo y las garantías de soberanía sobre servicios públicos vitales. La oscuridad que tradicionalmente ha rodeado las negociaciones gubernamentales incrementa las dudas sobre el impacto real que estos acuerdos tendrán en el patrimonio ecológico y cultural de la nación.

​En última instancia, la reciente conferencia de prensa no debe ser leída únicamente como un evento de carácter empresarial, sino como una maniobra de comunicación estratégica orientada a desactivar el descontento social. Frente al agotamiento de la retórica de la seguridad y la creciente presión por el deterioro de la calidad de vida, el Gobierno apela una vez más a la formulación de grandes promesas a futuro. El reto para la administración no residirá en la capacidad de convocar conferencias de prensa de gran impacto visual, sino en demostrar que sus proyectos no se quedarán en la categoría de espejismos mediáticos y que, a diferencia de experimentos pasados, estas alianzas se traducirán en beneficios reales y transparentes para la maltrecha economía de las familias salvadoreñas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...