El PSG y Barcelona mantienen paso perfecto y calientan su duelo por el liderato de la Champions

Redacción Deportes

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El PSG y el Barcelona siguen con una racha imparable en la UEFA Champions League tras la jornada dos de la competencia más importante a nivel europeo, previo a su choque el próximo martes 20 de octubre donde se definirá al líder de la competencia.

En las primeras ocho posiciones de la fase de liga, tras la segunda jornada, se encuentran: (1) PSG, (2) Barcelona, (3) Aston Villa, (4) Stuttgart, (5) Liverpool, (6), Sporting CP, (7) Arsenal y en la quinta posición el cuadro español el Real Madrid.

De forma continua están: Betis, Bayern Múnich, Shakhtar Donetsk, Como, Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid, Club Brugge, Manchester City, Borussia Dortmund, Lens, AEK Athens, RB Leipzig, Sabah, Feyenoord y FK Bodo Glimt.

Y en número rojos en la tabla de encuentran, hasta el momento: la Roma, PSV, Viking Stavanger, Fenerbahce, Inter, Porto, Slavia Praha, Napoli, LASK, Lille, Galatasaray y en la última posición (36) el Slovan Bratislava.

En la jornada dos de la competición europea, el PSG venció 2-4 al Manchester City con cuatro tantos de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha y Akliouche. Mientras que a los ciudadanos no les alcanzó el doblete de Erling Haaland en el Etihad Stadium.

En la misma jornada, el cuadro Español de Barcelona arrancó perdiendo el encuentro ante el Galatasaray por el tanto de Aleksey Batrakov sobre los 28’. Sin embargo, remontó el encuentro dirigido por Joao Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi para afianzarse en la cima de la tabla.

El Bayern de Múnich no pasó del empate de 3-3 ante el Viking Stavanger a pesar de la actuación de Harry Kane y Luis Díaz, encargados del marcador de los teutones.

Mientras que el Inter de Milán cayó 3-4 ante el Club Brugge, con un triplete de Nicolò Tresoldi y un tanto más de Romeo Vermant para completar la victoria del equipo belga.

El Roma dejó escapar la victoria ante el Real Madrid en el segundo tramo, porque el cuadro Italiano lo ganaba 3-1 a los 57’, con un tanto de Marten De Roon, y doblete de Donyell Malen, en contraste al solitario gol de Kylian Mbappé para los blancos, pero en los últimos siete minutos, Carlos Espí, Endrick y Rüdiger cambiaron el encuentro para la victoria española.

El Aston Villa le propinó una goleada de 6-0 al Fenerbahce, resultado ingles a cargo de Manzambi, doblete de Nicolás Jackson, doblete de Ross Barkley y Tammy Abraham.

Además de esos resultados, el Lens cayó 0-2 ante el Sporting CP; el Sabah venció con el mismo marcador al Slavia Praha; el Atlético dejó sin oportunidad al Manchester United y lo venció 2-0 en el Metropolitano; el Arsenal venció 3-0 al Lille y el Villarreal se quedó con la victoria de 3-1 ante el Napoli.

Mientras que en el cierre de la jornada, el Liverpool venció como visitante 6-3 al LASK; el Como cayó 3-2 ante el Feyenoord; el Bodo Glimt venció al Dortmund por la mínima; el Betis venció 3-2 al Porto, y el Shakhtar por 3-1 y el Stuttgart 3-0 derrotaron al AEK Athens y Slovan Bratislava respectivamente.

El PSG golea 2-4 al Manchester City en el Etihad Stadium y se mantiene como líder en la fase de liga de la competencia europea. Foto: Diario Co Latino / Paris Saint-Germain.