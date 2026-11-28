Redacción Deportes

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La Selección Femenina de El Salvador cayó por goleada de 8-0 ante Estados Unidos con marcador histórico para el cuadro cuscatleco ante la de las barras y las estrellas que se confirmó a su décimo Mundial.

Estados Unidos salió sin piedad ante el combinado de Eric Acuña, para sentenciar el encuentro en los primeros 45 minutos con el 7-0 que dejó a El Salvador emocionalmente perdido en su anhelo por la cita mundialista.

A la selección de las barras y las estrellas le tomó nueve minutos abrir el marcador con el gol de Kennedy Wesley. Además, Tierna Davidson, Mallory Swanson, Ashley Sánchez y Sophia Wilson fueron las protagonistas del 7-0 del primer tiempo.

En la segunda parte, Croix Bethune se unió a la cuenta para completar la goleada de Estados Unidos contra la selección de El Salvador. Es de destacar que, la arquera Riley Meléndez impidió que el marcador incrementara más en la segunda parte.

El próximo 2 de diciembre La Selecta enfrentará a Costa Rica para pelear por el pase al repechaje intercontinental que dará un boleto directo a la cita mundialista 2027.