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Por: Luis Rafael Moreira Flores

El encuentro académico, impulsado por organizaciones universitarias y sindicales, cerró tras tres meses de sesiones con un análisis sobre la vigencia del pensamiento de Marx y Lenin en el contexto nacional.

Tras tres meses de jornadas semanales de estudio y debate, un colectivo de organizaciones estudiantiles y laborales clausuró este viernes el diplomado «Estado, Clases Sociales y Construcción del Poder Popular en El Salvador desde los aportes teóricos de Carlos Marx y V. I. Lenin». La iniciativa académica, que se desarrolló de forma ininterrumpida cada viernes por la tarde desde septiembre hasta noviembre, reunió a jóvenes universitarios, trabajadores e investigadores interesados en examinar las problemáticas estructurales del país desde una óptica crítica.

El espacio formativo fue coordinado por un Comité Organizador integrado por la Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad de El Salvador (ASESUES), la Fuerza Estudiantil Salvadoreña (FES), la Vanguardia Estudiantil Universitaria (VEU) y el Sindicato de Trabajadores Independientes de Oficios Varios de El Salvador (STINOVES). Según indicaron los organizadores, el proyecto surgió con el propósito de vincular el rigor teórico de las ciencias sociales con las experiencias cotidianas del sector laboral y el movimiento estudiantil.

Rescate del pensamiento crítico y la memoria histórica

A lo largo del trimestre, las sesiones abordaron los fundamentos del materialismo histórico y dialéctico para analizar la configuración actual del Estado salvadoreño, la estructura de clases y las dinámicas económicas que inciden en las condiciones de vida de la población.

Más allá de la revisión de los textos clásicos del marxismo, el programa incorporó la lectura de pensadores, ideólogos e intelectuales salvadoreños que, en distintas etapas de la historia nacional, documentaron y analizaron las crisis de su tiempo. Entre los contenidos destacados figuró el estudio de los aportes de destacados sacerdotes e intelectuales jesuitas vinculados a la sociología crítica y a la teología de la liberación en El Salvador, cuyas reflexiones sobre la desigualdad estructural y la justicia social sirvieron de insumo para contrastar el pasado reciente con los desafíos del presente.

El debate de clausura: la vigencia de «¿Qué hacer?»

La última jornada del diplomado estuvo dedicada al análisis de la obra «¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento», escrita por Vladimir Ilich Lenin en 1902. Durante la sesión, los participantes trasladaron las tesis centrales del texto al escenario sociopolítico contemporáneo de El Salvador, abriendo una discusión sobre los retos que enfrentan las organizaciones sociales en la actualidad.

En el intercambio se subrayó la necesidad de superar las acciones meramente espontáneas o aisladas para construir procesos con mayor profundidad política y organizativa. Los asistentes coincidieron en que las demandas inmediatas de diversos sectores —como el acceso a servicios básicos, la estabilidad laboral, la defensa del territorio y el fortalecimiento de la educación pública— requieren articularse bajo una comprensión integral de la realidad económica y social del país.

Asimismo, el análisis de la obra leninista permitió reflexionar sobre el papel de la formación teórica frente a la desinformación y la dispersión organizativa. Para los integrantes del Comité Organizador, la alianza entre agrupaciones estudiantiles como ASESUES, FES y VEU junto con un gremio laboral como STINOVES demuestra la viabilidad de tender puentes entre la academia y los trabajadores por cuenta propia, superando el aislamiento sectorial.

Proyecciones hacia el trabajo territorial

El evento concluyó con la entrega de diplomas a los participantes que completaron el ciclo formativo. Al cierre de la actividad, el Comité Organizador señaló que los apuntes, ensayos y discusiones generadas durante estos tres meses pueden servir como sistematización para dar continuidad a nuevos círculos de estudio en comunidades, centros de trabajo y espacios universitarios.

Con este cierre, el Comité Organizador reafirmó su intención de sostener espacios permanentes de análisis crítico que contribuyan a fortalecer la participación ciudadana y la organización social en El Salvador.

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