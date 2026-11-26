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César Ramírez

@caralvasalvador

Han transcurrido dos años y ocho meses según los afectados del caso COSAVI, los datos de prensa tienen fecha desde Mayo de 2024, desde ese momento una cascada de sucesos irrumpe en la sociedad salvadoreña, es un caso ejemplar del mal manejo de fondos con aristas de una intervención de las alcaldías del Partido Nueva Ideas al prestar millones en esa cooperativa, es evidente que los afectados han acudido a toda instancia posible: nacional e internacional, mientras la devolución del dinero sigue un ritmo lento, los cooperativistas han muerto esperando los ahorros de toda su vida.

Hace un par de años escribimos un artículo: Irregularidad financiera recuerda FINSEPRO-INSEPRO[1], hasta la fecha se confirma ese entramado de poder-dinero-política que afecta a miles de socios cooperativistas, ellos FINSEPRO-INSEPRO y ahora COSAVI confiaron en la dirección de esa entidad, desafortunadamente fueron traicionados.

Los siguientes descriptores son una compilación del caso entre 2024-2026.

Capas: devolución ahorros

14MAY024 Devolverán ahorros desde hoy a sus asociados, 14MAY024 Superintendencia anuncia devolver ahorros; 15MAY024 Cooperativa empieza a devolver Fondos ahorrantes de menos de $4,000; 06JUN024 Gobierno habilita devoluciones hasta $5,000; 19SEP024 SSF habilita hasta $25,000; 02NOV025 Los afectados del caso pueden retirar $70,000; 11MAY026 Afectados de exigen su dinero a dos años de desfalco, $80 mil última capa de pago -3 de marzo-; 16MAY026 Habilitan nueva capa $90,000; 25JUN026 Habilitan hasta $120,000; 24JUL026 Afectados piden capa de $200 mil; 03SEP026 habilitan capa de $140,000; 09SEP026 Socios denuncian opacidad en reintegro por capas, los anteriores anuncios dan una idea de la lentitud del sistema, algunos asociados depositaron cantidades superiores y afirman morirán antes de recuperar sus ahorros.

Denuncia en devolución

23ENE026 denuncian retraso devolución de ahorros; 03MAR026 preparan demanda internacional.

Fiscalía General de la República y Tribunal 2024

Un elemento revelador del caso: 11MAY024 Según documento de la Fiscalía, tenía indicios del caso COSAVI desde 2018, este dato indica un silencio que puede considerarse en muchos sentidos, pero una acción oportuna pudo evitar la catástrofe con todas las implicaciones, hablamos de 6 años previos a la intervención; además se debe mencionar: 07NOV024 Tribunal reserva caso COSAVI[2]; el sentido de la reserva es comprensible, no obstante la incertidumbre agota la estabilidad de cualquier cooperativista que tiene los ahorros familiares en esa entidad.

Reclamos de afectados COSAVI: Asamblea Legislativa, presidente Bukele, FBI, DD.HH, aviso contra Superintendencia… demuestra la tenaz acción de los afectados

05JUN024 Afectados piden Asamblea resolver devolución, 19JUN024 Afectados dicen que Bukele no responde a solicitud, 14AGO024 Afectados piden a SSF transparencia devolución,11SEP024 Afectados desfalco exigen gobierno ahorros, 20SEP024 Afectados en fraude piden explicaciones; 17NOV024 Afectados piden intervenir FBI; 21NOV024 Piden intervención a comisionado DD.HH de Bukele; 20DIC024 Presentaron ante fiscalía aviso penal contra Superintendencia; 08ENE025 Solicitan al FMI medidas anticorrupción en acuerdo con el gobierno; 23AGO025 Claman ayuda a embajada de China; 29OCT025 Procuraduría de DD.HH posterga reunión afectados; 08NOV025 Congresista pide a embajada atender afectados, 09NOV025 Embajador de China recibe escrito afectados, 18MAR026 Sala de lo civil ha rechazado al menos 75 recursos del caso COSAVI, 23MAY026 Congresistas EUA pide de nuevo recibir a víctimas en embajada, 28MAY026 Socios piden embajada EEUU los atienda; 16SEP026 Afectados por fraude demanda Estado ante CIDH, 16OCT026 socios presentan nuevos escritos para recuperar dinero, 18SEP026 Víctimas piden a CIDH condene violación derechos.

Acciones de la Fiscalía General de la República: COSAVI

10MAY024 Fiscalía investiga por desvío de $35 millones, 32 personas y 8 exdirectivos lavado de dinero, 23MAY024 Fiscalía inmoviliza bienes procesados en COSAVI, 23MAY024 Bienes procesados en COSAVI fueron inmovilizados por Fiscalía, 08JUN024 Fiscalía presenta demanda contra seis sociedades que tienen vínculos con COSAVI, 05JUL024 Fiscalía inmoviliza bienes de agencia de publicidad vinculada al caso COSAVI.

Datos políticos

16MAY024 Nuevas Ideas no apoyó crear comisión por caso COSAVI, 03ABR025 diez alcaldías deben más de 21 millones de dólares a COSAVI, 30JUL025 Nuevas Ideas y la DOM le deben $32 millones a COSAVI: afectados al FMI

Accidente de helicóptero que transportaba a Gerente COSAVI y Dirección PNC

28JUL024 Capturan Panamá gerente de COSAVI, 28JUL024 Detienen en Panamá a Manuel Alberto Coto, gerente general COSAVI, 09SEP024 Gerente de COSAVI detenido en Honduras, no en Panamá, 09SEP024 Honduras informa captura de gerente de COSAVI; 10SEP024 Accidente aéreo cobró la vida de 9 personas accidente sucedió el 09 de septiembre. Entre las víctimas tres altos jefes policiales incluyendo el director de la PNC y el Gerente de COSAVI,10SEP024 Muerto en accidente aéreo pieza clave desfalco COSAVI.

Con la muerte del gerente nunca se conocerá todo el esquema financiero externo, cuentas “restringidas”; el alcance con personalidades políticas, destino de los fondos de los cooperativistas etc.

Cooperativistas fallecidos

18OCT025 afectados COSAVI confirman muerte séptimo ahorrante, 23NOV026 COSAVI realizan vigilia 16 personas fallecidas.

La alcancía en las ramas un árbol podrido

Existen variantes del uso y abuso del dinero de los socios de la cooperativa: 15MAY024 Representante legal de COSAVI compró casa por $269,000 en EE.UU, 16MAY024 COSAVI maquillaba informes financieros desde 2013; 29MAY024 Seis procesados por caso COSAVI fundaron otras empresas entre 2019 y 2022; 24SEP024 COSAVI acumuló hasta 92 propiedades según reportes; 13MAR025 COSAVI regalaba vinos a sus socios pero los compraba a sobreprecios; 15MAR025 Ejecutivos de COSAVI procesados tiene varios préstamos vencidos; 26MAR025 COSAVI millones a caja de crédito para préstamos a sus ejecutivos; 09ABR025 COSAVI alteraba costos de construcción o remodelación de agencias; 31MAY025 Exempleado advirtió faltante de $40 millones; 09JUN025 COSAVI aumentó 20 veces su gasto en publicidad etc.

El modelo en general es un árbol podrido que multiplicó el mal en miles de ciudadanos y les privó del fruto de sus años de trabajo, es un cruel sufrimiento, 16 socios han fallecido en este lapso… la corrupción mata. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía

Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Latino, Redes Sociales, Hemeroteca Virtual

[1] https://www.diariocolatino.com/irregularidad-financiera-cosavi-recuerda-finsepro-insepro/#google_vignette

[2] Tribunal declara reserva total encaso de COSAVI, informa la Fiscalía. Lo hizo un comunicado con el que justifica su propia reserva y la de la SSF. Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado.

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