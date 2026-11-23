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Por Leonel Herrera*

Desde la perspectiva comunicacional, la invasión militar de Haití tiene dos propósitos: catapultar la imagen internacional de Nayib Bukele como hombre fuerte contra las pandillas y desviar la atención de problemáticas que afectan a la población salvadoreña.

La semana pasada, en el programa Plataforma, de Encuentro TV, planteé diez problemas y temas de interés público invisibilizados o pasados a segundo plano por el operativo propagandístico desplegado alrededor de la operación militar en Haití. Quiero, en este espacio, compartirlos con los lectores de Diario Co Latino, a fin de contribuir a mantenerlos en el debate público.

https://www.youtube.com/watch?v=HxgtHF8Dgn4

El primer problema tiene que ver con los presos inocentes del régimen de excepción. MOVIR y otras organizaciones señalan que -al menos- una tercera parte del total de las personas detenidas no tiene ninguna relación con pandillas.

Muchas de estas personas llevan años sin ver a sus familiares, sin tener un abogado defensor y sin ser llevadas ante un juez. En las cárceles sufren todo tipo de abusos y cerca de 600 detenidos han muerto, según la última actualización del registro que lleva el Socorro Jurídico Humanitario.

El segundo problema es la situación de los presos políticos. Según el informe de CRISTOSAL titulado “El precio de disentir”, hay 85 presos políticos en El Salvador, de un total de 245 que sufren persecución por razones políticas.

Hace dos semanas fue condenado injustamente a 15 años de prisión Fidel Zavala, quien denunció torturas y otros abusos contra personas detenidas en Mariona y otras cárceles. También se supo que la audiencia única de los veteranos de la Alianza El Salvador en Paz fue postergada injustificadamente hasta marzo del próximo año, después de las elecciones. Los casos de Ruth López, Enrique Anaya, Eugenio Chicas y otros también son objeto de crueles dilaciones procesales.

La tercera problemática se refiere a la crisis económica que sufre la mayoría de la gente debido al desempleo, los bajos ingresos y el alto costo de la vida. Según el Centro Para la Defensa del Consumidor, más de la mitad de la población salvadoreña está en inseguridad alimentaria.

Sólo un 30% de las personas económicamente activas tiene un trabajo formal, mientras que el 70% restante vive en el desempleo, el subempleo y el empleo informal. La economía del país sigue sosteniéndose con la entrada de remesas.

El cuarto problema está relacionado con el excesivo endeudamiento público. En la última semana la Asamblea Legislativa aprobó casi 1,000 millones de dólares en bonos y préstamos en menos de una hora, sin ningún debate y sin siquiera detallar el destino de los fondos. Con esto, la deuda externa ronda los 36,000 millones de dólares, equivalentes a más del 90% del PIB.

Esta política de endeudamiento desmedido, sin transparencia y sin rendición de cuentas ha hipotecado al país y empeñado el futuro de las generaciones presentes y venideras. El gobierno también ha tomado el 80% del fondo de pensiones y parte de los ahorros de la población en la banca local, mediante la emisión de títulos de deuda de corto plazo.

El quinto problema es la reforma de pensiones. Expertos y dirigentes sindicales advierten sobre una reforma previsional contraria a los derechos de la clase trabajadora: aumento de la edad de jubilación, mayor cuota laboral y más años de trabajo. La reforma -retrasada durante un año- se aprobaría después de las elecciones, para evitar costos políticos.

La reforma previsional -exigida por el Fondo Monetario Internacional para desembolsar un préstamo de 1,400 millones de dólares- dejaría intacto el negocio de las AFPs, a cambio de que éstas permitan al gobierno seguir tomando dinero de los cotizantes y jubilados.

La sexta problemática tiene que ver con la falta de transparencia y la corrupción. A pesar del bloqueo del acceso a la información pública, el periodismo de investigación ha revelado indicios de corrupción que involucran a diputados, funcionarios gubernamentales y a la propia familia gobernante, que ha adquirido propiedades por casi 10 millones de dólares.

Mientras utiliza la lucha contra la corrupción como fachada para perseguir políticamente a políticos opositores, analistas críticos, activistas sociales y otros disidentes del relato oficial, el régimen protege a sus corruptos.

La séptima problemática se vincula con la crisis ambiental, principalmente del agua. Un estudio reciente de la UCA muestra que el desarrollo urbanístico desordenado y desregulado en el área metropolitana de San Salvador y su periferia está agotando mantos acuíferos subterráneos, debido a la menor filtración de agua lluvia.

La degradación de las fuentes subterráneas se agrava con la contaminación del 95% de los ríos y otras fuentes superficiales. Particularmente impactante es la situación del Río Lempa, el principal afluente nacional que sufre una acelerado proceso de deterioro de sus aguas, cuencas y ríos tributarios. El problema se complica todavía más con la reactivación de la minería metálica.

El octavo problema es el fraude electoral. El hecho reciente más fraudulento es, sin dudas, la inscripción de Bukele para un tercer período, gracias a un ilegal pliego de reformas constitucionales, aprobado por sus diputados en julio del año pasado. Dichas reformas permiten la reelección presidencial indefinida, eliminan la segunda vuelta electoral, aumentan a seis años el período presidencial y adelantan injustificadamente las elecciones presidenciales del 2029 para 2027.

También se inscribieron los candidatos presidenciales de la oposición, quienes -con su participación- otorgarán, quieran o no, legitimidad a la reelección de Bukele. Es curioso que ningún candidato denuncie el fraude electoral, excepto uno que -sin ser de un partido opositor- se expresó contra la reelección y a favor de la alternancia en el ejercicio de la presidencia.

El noveno problema tiene que ver con el presupuesto del próximo año, pendiente de aprobación en la Asamblea. Según economistas críticos, el proyecto de ingresos y gastos de 2027 no responde a las necesidades del país y las demandas de la gente.

El presupuesto destina casi un 25% de ingresos para el pago de intereses de la deuda. Es decir que -en vez de más y mejor salud, educación, vivienda, caminos vecinales, servicios básicos y programas sociales- gran parte del dinero será para pagar préstamos que la tristemente célebre “bancada cian” y sus cómplices parlamentarios aprueban cada “martes de endeudamiento”.

Finalmente, la décima temática de interés nacional -que el show bélico en Haití intenta relegar- es el impacto del resultado electoral en Estados Unidos y las implicaciones del triunfo demócrata para nuestro país. La derrota de Donald Trump pone en desventaja a Bukele, cuya principal fuente de impunidad ha sido el respaldo del inquilino de la Casa Blanca.

Eventuales investigaciones del Congreso estadounidense sobre Bitcoin, negociaciones con pandillas, encarcelamiento de migrantes en el CECOT, operaciones clandestinas de la CIA y otros temas podrían afectar a Bukele y a sus secuaces políticos, militares y judiciales. Los congresistas y senadores demócratas también podrían promover sanciones contra el autócrata salvadoreño y no reconocer su nueva reelección presidencial.

No se trata de dejar de hablar de la invasión a Haití. Al contrario, hay que seguir, sobre todo insistir en preguntas que el gobierno está obligado a responder: ¿cuál es el verdadero motivo de la invasión a Haití? ¿Qué avances hay en el rescate de los cuatro técnicos de aviación secuestrados? ¿Cuál es el convenio con las autoridades haitianas? ¿Qué acuerdos hay con el mercenario Erick Prince? ¿Cómo se financia la operación militar: el 90% que pone el país, de dónde sale? ¿De quién será el negocio de construir cárceles y quién lo pagará? Etc.

Sin embargo, se trata, también, de seguir hablando de estos y otros problemas que afectan a la población salvadoreña y que la aventura militar bukelista en la empobrecida nación caribeña intenta desplazar de la conversación digital, la agenda mediática y el debate público.

*Periodista y activista ambiental.

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