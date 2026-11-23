Compartir

OSER CASAL Oscar Ernesto

La Realidad no piensa (la pensamos, la estructuramos en ideas, le damos forma y la estructuramos desde el pensamiento) «La realidad es cruel», dejó escrito nuestro insigne librepensador y poeta del pueblo Roque Dalton, en su poema «La Realidad contra El Muro. De ahí que, en este mi primer artículo vaya en la dirección del pensamiento crítico que pienso tender y deshilvanar como el» hilo de Ariadna» en el análisis de la Realidad Nacional, en lo que día a día acontece y preocupa a los salvadoreños, precisamente porque nos afecta mediata o de manera inmediata en nuestras vida cotidiana.

La problemática existencial es tan vasta y cruel que lo único que nos queda es pensarla y transfornarla. Eso es hacer pensamiento crítico para proceder a la acción.

«Pensar es dialogar con las circunstancias. Y nadie se salva así mismo, si antes no salva sus circunstancias», afirma Ortega y Gasset.

Por lo tanto la realidad no nos es ajena desde el momento en que nos afecta y nos deja la carne doliendo con su incómodo pero necesario aguijón con que nos lastima y nos anima a pensarla y repensarla para hallarle múltiples soluciones adecuadas al tamaño de la afectación y punción con que nos marca.

Pensar en política es propio de los hombres, de todos y en cualquier parte que nos toque afrontarlo para encararla y darle sentido y razón en nuestras vidas, tal como lo hacían a diario en la Polis de Atenas. Es propio de los hombres libres hacer política en cada uno de sus actos cotidianos y mundanos. La política para los salvadoreños se ha vuelto el pan de todos los días:la guerra en Haití y el involucramiento de nuestras fuerzas armadas en el conflicto, que me parece un claro y a la vez un turbio encubrimiento de un Intervencionismo que nos afecta de manera económica directamente a los salvadoreños:el alto costo de la canasta básica agravada por el alto costo de la gasolina por causa de la guerra de USA contra lran, y su efecto cascada que afecta a todos los productos de la canasta básica alimenticia que sobrepasa el valor adquisitivo del salario mínimo con que sobrevive la mayoría de salvadoreños, etc, son fenómenos políticos y geopoliticos que, en un mundo globalizado nos obliga a estar atentos hacia dónde nos conducen las políticas de un presidente que se supone piensa en su gente y las maneras en cómo resolver estos asuntos de suma urgencia y que políticamente también lo afectan a él y a su partido, ya que tenemos a las puertas las próximas elecciones donde se definirá el juego de poder en el tablero de ajedrez de los rumbos de la política nacional y los contrapunto que la definirán, y definirán sus actuaciones, para bien o para mal. Es momento de grandes decisiones y definiciones ideológicas y políticas.

Es momento de pensar y repensar la realidad para darle un nuevo rumbo a sus efectos adversos y hacerla girar en grados sustantivos a la resolución de los problemas intrínseco de la misma. Solo pensar no basta:es de involucrqrnos directamente hasta sunergirnos en sus aguas oscuras y navegar juntos si queremos ver de nuevo un horizonte, que en vez de separarnos, nos acerque y nos hermane. Es demasiada la división del país y de la familia salvadoreña que no come propaganda y no se alimenta de políticas de sucios intereses partidarios.

La coyuntura del momento nos invita a involucrarnos de manera crítica y constructiva para que saquemos lo mejor de cada salvadoreño y juntos le busquemos soluciones urgente a la grave crisis del país.

«Pensar a solas duele. Está uno y su cara. Uno y su cara de santón farsante. Luego llega la cicatriz que nadie ha visto nunca, el rostro insepulto que nos hará llorar mañana cuando lo sepan las buenas gentes y nos retiren el amor y el saludo hasta los pájaros» …Roque Dalton.

OSER CASAL (POETA, CRÍTICO, ESCRITOR Y PERIODISTA)

DERECHOS RESERVADOS.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...