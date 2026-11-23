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Pacífico Chávez

El Banco Central de Reserva proyecta que la economía salvadoreña crecerá entre un 4.5 % y un 5 % en 2026. ¿Es una buena noticia? Para responder, vale la pena preguntarnos algo más: ¿está creciendo también la capacidad de las familias para vivir mejor?

El PIB mide cuánto produce una economía, pero no nos dice por sí solo cómo viven las familias ni cómo se distribuyen los ingresos. Claro que es una herramienta válida, diseñada para medir el tamaño de la actividad económica, pero confundirla con riqueza o bienestar sería un error. Su crecimiento no debe ser el objetivo último ni el único criterio para evaluar el éxito de un país. Se necesita medir, por ejemplo, la distribución del ingreso, la calidad del empleo.

Ningún indicador por sí solo explica si al país le va bien o mal. Hay que cruzar unos con otros para contestar algunas preguntas, por ejemplo: ¿el crecimiento está generando empleo? Crucemos entonces el PIB con la tasa de desempleo. ¿El poder adquisitivo real de los trabajadores está subiendo o bajando? Veamos inflación versus salarios. Si la economía crece, ¿por qué no todas las familias perciben una mejora en su situación económica?

La encuesta más reciente del IUDOP (cierre de 2025) muestra una diferencia clara según nivel de ingreso: entre las familias con ingresos superiores a $2,000 mensuales, el 43 % percibió que su situación económica familiar mejoró mientras que en los hogares con ingresos inferiores a $180 mensuales, solo el 22 % consideró lo mismo.

Los resultados muestran que la percepción de mejora económica no es igual entre los hogares de distintos ingresos. Esta diferencia debería llevarnos a examinar si las políticas económicas están generando oportunidades suficientes para quienes enfrentan mayores dificultades.

Si la economía crece, ¿por qué sus beneficios no se perciben de igual manera en todos los hogares?

En El Salvador, la elevada informalidad laboral representa un desafío: muchas personas trabajan sin suficiente protección social o estabilidad de ingresos. Por eso, el crecimiento económico también debe traducirse en oportunidades de empleo, importa cuánto se gana, qué estabilidad ofrece y si permite cubrir las necesidades familiares.

No hay que olvidar que el empleo cumple una función social: contribuir a distribuir los ingresos generados por la actividad económica.

El crecimiento económico merece celebrarse cuando se convierte en mejores oportunidades, empleos dignos y mayor capacidad para cubrir las necesidades de las familias. Mientras tanto, no basta con preguntar cuánto crece la economía. También debemos preguntar quiénes están creciendo con ella.

¡Avancemos pues!

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