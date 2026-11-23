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Saúl Méndez

Colaborador

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) cuestionó la falta de información oficial sobre las condiciones laborales de las personas privadas de libertad incorporadas a programas de reinserción y exigió al Gobierno transparentar cuántas de ellas han sido condenadas y cuántas permanecen detenidas bajo el régimen de excepción sin sentencia.

Samuel Ramírez, dirigente de MOVIR, señaló que, de acuerdo con un video difundido por el propio Gobierno, más de 48,000 privados de libertad participan en actividades productivas, entre ellas la confección de uniformes, elaboración de muebles y construcción de centros escolares.

Ramírez mencionó a la empresa Constructora El Salvador, donde más de 17,000 privados de libertad se encontrarían realizando labores. Cuestionó las condiciones en las que realizan estas labores y aseguró que, de acuerdo con denuncias, no reciben remuneración económica.

«Queremos que el Gobierno sea transparente y nos informe cuántas de esas 48,000 personas que están trabajando ya han sido condenadas y se encuentran en la etapa final de su condena, por lo que efectivamente forman parte del programa Cero Ocio. También queremos saber cuántas son personas detenidas bajo el régimen de excepción que todavía no han sido condenadas», manifestó.

El dirigente advirtió que existe una diferencia entre las personas condenadas y quienes todavía enfrentan procesos judiciales, pues a las primeras se les reconoce el descuento de un día de condena por cada jornada trabajada. Sin embargo, afirmó que familiares de personas sentenciadas han denunciado que ese beneficio no siempre se cumple y que sus parientes permanecen detenidos hasta completar la totalidad de la pena.

Asimismo, denunció que algunas personas continúan privadas de libertad hasta seis meses después de haber cumplido sus condenas, debido a la burocracia y negligencia institucional, así como a la carga laboral de abogados, jueces y fiscales. Incluso, señaló que han conocido casos en los que algunas personas son liberadas y posteriormente recapturadas a la salida de los centros penitenciarios.

Ramírez también cuestionó las garantías del debido proceso para las personas detenidas durante el régimen de excepción, ya que enfrentan dificultades para ejercer su defensa legal y hacer valer la presunción de inocencia.

A las denuncias de MOVIR se suman los recientes registros presentados por Luis Rivera, abogado del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), quien informó sobre la liberación de al menos 115 personas de centros penales salvadoreños después del anuncio presidencial, el pasado 16 de octubre, sobre la revisión de expedientes de personas condenadas por delitos relacionados con pandillas.

Según Rivera, el registro fue elaborado a partir de información proporcionada por familiares, redes de defensa de organizaciones y reportes públicos. De las 115 liberaciones documentadas, el MTD cuenta con los nombres de algunas personas, pero decidió no divulgarlos para proteger su integridad.

El reporte detalla que el 28 de octubre fueron liberadas nueve personas y que entre el 3 y el 12 de noviembre se registraron otras 76. Las restantes corresponden a reportes de salidas de distintos centros penitenciarios, entre ellos la Granja de Santa Ana, Mariona, Izalco, Ciudad Barrios y la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca.

Ramírez sostuvo que las denuncias sobre las condiciones de las personas privadas de libertad y las irregularidades en los procesos judiciales forman parte de los señalamientos que MOVIR ha mantenido. También afirmó que el movimiento ha sido objeto de ataques y difamaciones en redes sociales por parte de funcionarios gubernamentales.

«Vamos a seguir luchando y poniendo el dedo en la llaga», expresó el dirigente, quien cuestionó que se presente a El Salvador como un país seguro y en paz mientras, a su criterio, persisten arbitrariedades contra las personas privadas de libertad y sus familias.

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