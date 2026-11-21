¿Qué viene para El Salvador después de las elecciones de 2027?

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Por David Alfaro

Analistas, economistas y sectores de oposición advierten que, tras las elecciones de febrero 2027 y una eventual y muy segura reelección inconstitucional del dictador Nayib Bukele para un tercer mandato, se aplicará una serie de medidas impopulares que fueron postergadas para evitar costos electorales:

📉 Golpe a las pensiones: Aumento en la edad de jubilación, más años de cotización, mayores deducciones salariales y una nueva fórmula de cálculo que podría reducir el monto de las pensiones.

💰 Ajustes económicos del FMI: Un paquete de medidas fiscales pactadas con el Fondo Monetario Internacional que incluiría recortes al gasto público y alzas de impuestos (como el IVA).

🏛️ Reforma al Servicio Civil: Reestructuración de la administración pública que derivará en recortes de personal y despidos en el sector estatal.

📊 Aumento de la deuda pública: El Estado deberá asumir en abril de 2027 cerca de $2,300 millones por intereses acumulados de las pensiones, elevando aún más el endeudamiento del país.

⚖️ Mayor concentración de poder: Con la reelección indefinida y mandatos ampliados a seis años, críticos y organizaciones internacionales alertan sobre la falta de contrapesos institucionales y el debilitamiento democrático.

Cuando el poder se concentra sin contrapesos, las decisiones difíciles dejan de consultarse y simplemente se imponen. La pregunta no es solo quién ganará en 2027, sino cuánto más estará dispuesto a ceder el país después de las urnas.

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