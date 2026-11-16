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Editorial

La acción más reciente y reprochable contra un defensor de los Derechos Humanos en El salvador fue la injusta condena a 15 años de prisión contra Fidel Zavala, un joven empresario y, además defensor de los Derechos Humanos, luego de integrarse, para tal objetivo, en la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC).

Zavala, quien estuvo preso 13 meses, tras ser capturado en febrero de 2022 y liberado en marzo de 2023, no solo se incorporó a UNIDEHC, sino, desde ahí denunció los asesinatos y prácticas de tortura en al menos dos centros penales en los que estuvo recluido.

Zavala había sido procesado por el supuesto delito de estafa, pero fue absuelto por un juez por falta de pruebas.

Tras su salida, y por las labores que le permitieran realizar en los centros penales, pudo ser testigo ocular no solo de malos tratos, torturas y hasta asesinatos de presos que fueron capturados durante el Régimen de Excepción.

El testimonio de Zavala fue respaldado por familiares de presos que reportaron la muerte de sus seres queridos ante otros organismos humanitarios. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) registra, a partir de la información de familiares, 580 presos asesinados en las cárceles, el 94% sin vinculaciones con pandillas, es decir, para de los más de 30 mil personas inocentes capturadas durante el Régimen de Excepción.

Zavala, incluso, salió del país para testimoniar esos asesinatos ante organismos humanitarios internacionales.

Zavala fue tan convincente que inclusive interpuso un aviso ante la Fiscalía General de la República en contra del director de Centros Penales, Osiris Luna, y contra los directores de los Penales de La Occidental, en Santa Ana, y contra el de La Esperanza, en Mariona, Mejicanos, por lo denunciado.

Lo vivido por Zavala lo convirtió en un testigo clave ante las denuncias contra el gobierno de Nayib Bukele de graves violaciones a los Derechos Humanos en El Salvador, y, eso, en gran medida le preocupa al gobierno y ha buscado callarlo por medio de la cárcel, una vez, por un delito, que si existió no ameritaba cárcel, pues, como dicen los abogados, era un asunto de tipo mercantil y civil, y no penal.

Zavala fue detenido el 25 de febrero de 2025 tras acompañar, en su calidad de defensor de los Derechos Humanos, a los habitantes de la Comunidad La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad, quienes enfrentan un proceso de desalojo, por lo que una veintena de directivos de la comunidad también están presos.

En esta segunda ocasión Fidel Zavala fue acusado por la fiscalía de los delitos de “estafa agravada”, “agrupaciones ilícitas” y “ejercicio ilegal de la profesión y comercialización ilegal de parcelas”.

El 10 de noviembre de 2026, sin el acompañamiento de sus abogados, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Zavala 15 años de prisión por estafa agravada contra tres supuestas víctimas, por un monto total de $4, 025. Es de resaltar, que los abogados, de Zavala han informado que se buscó conciliar contra las supuestas víctimas, pero estas se “habrían negado” a conciliar, y prefirieron la cárcel contra el imputado. Esto último, es inaudito, pues, si los afectados, de ser cierta, no pueden decidir prisión para alguien que quiere conciliar, salvo que se trate de un homicidio.

La condena de 15 años de prisión ha llamado la atención de muchos, no solo de las organizaciones, sino del pueblo en general, que han reparado y criticado que por la cuantía o el monto supuestamente estafado, la pena de cárcel es exagerado, si se compara con el caso del expresidente Elías Antonio Saca.

Al expresidente de la República, Elías Antonio Saca, quien admitió en un juicio abreviado haber defraudado al Estado por 9 millones de dólares, el juez le dio diez años de prisión, mientras que a Zavala por 4 mil dólares le imponen 15 años de cárcel.

Solo con este comparativo, sin profundizar en otros aspectos, queda claro que a Zavala lo querían callar, pues su testimonio es inconveniente para el gobierno de Bukele. Así, Zavala, sigue siendo un preso político.

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