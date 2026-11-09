¿Bukele y su ejército mercenario?, algo no cuadra

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Editorial

El lunes 2 noviembre, la organización de las Naciones Unidas (ONU) se desligó, prácticamente, de los dos mil soldados que el gobierno de Nayib Bukele envió a Haití con el propósito de rescatar “con vida” a cuatro soldados (aerotécnicos) que habían sido secuestrados por una de las bandas que funcionan en Puerto Príncipe, capital de Haití.

Los cuatro técnicos de aviación, cuyos nombre no han sido revelados por las fuerzas castrenses salvadoreñas, fueron emboscados y supuestamente secuestrados en la Comunidad de Santo, en Croix-des-Bouquetes, en las afueras de Puerto Príncipe, el 18 de octubre de 2026, presuntamente por la banda de Wilson Joseph, alias “Lanmó San Jou”, y Chen Mechan, cabecillas de la 400 Mawozo.

Tras un ultimátum del presidente Nayib Bukele, el miércoles 21 de octubre, en el que exigió a las pandillas caribeñas la liberación con vida de los cuatros soldados salvadoreños, si no, iniciaría una ofensiva militar para rescatarlos.

«Quiero que ustedes, los líderes de las pandillas, comprendan una cosa muy claramente: el ataque no es nada comparado con lo que se viene si no recuperamos a los cuatro rehenes con vida», advirtió Bukele en un mensaje en X. «Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes», finalizó.

Entre el 28 y 29 de octubre, un contingente de 2 mil soldados llegaron a suelo haitiano, con la misión de instalarse para iniciar las acciones de rastreo y localizar a los secuestrados. El mismo gobierno difundió en las redes sociales un video de alta calidad en su producción en el que se veía las columnas de soldados subiendo a un avión tipo C-130 Hércules, que nadie sabía que El Salvador poseía, pero luego se supo que era una aeronave enviada por el gobierno derechista de Colombia. Además, se vio cómo subieron helicópteros artillados modelos MD500 y MD530 y otros equipos tácticos terrestres, también artillados, a un avión de carga Boeing 747-400, según algunos expertos.

Sin embargo, la ONU aclaró el 2 de noviembre que la gran mayoría de los nuevos militares salvadoreños (más de 2,000 efectivos) enviados por el presidente Bukele a Haití operarán “fuera del mandato y de los mecanismos de información de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF)”, que actúan bajo el paraguas de la ONU.

Tras esa nota aclaratoria de la ONU, han surgido muchas preguntas y dudas. En el Economist, por ejemplo, Le Cour, de Global Initiative, cuestiona: ¿Bajo qué mando operan las fuerzas especiales salvadoreñas y con qué reglas? ¿Cómo se coordina ahora la GSF con la policía haitiana y su fuerza de tarea, que incluye a la empresa militar privada Vectus Global y realiza ataques con drones?

Por la misma ONU se sabe que la inversión para sostener mensualmente a un soldado o policía en Haití mensualmente cuesta mil 400 dólares, lo que significa que si se tienen a dos mil soldados en Haití, la inversión es de tres millones de dólares mensuales.

¿Tiene El Salvador disponibles tres millones de dólares al mes? ¿De qué presupuesto? ¿De qué ministerio se financia?, etcétera.

Pero la interrogante más importante es, dado que la ONU se desliga de la operatividad de los dos mil soldados salvadoreños, ¿bajo qué mando actúan?

Esto último es importante, porque puede desprender muchas especulaciones que ya han comenzado a circular. Así, por ejemplo, se ha dicho que Bukele ha convertido a las tropas en Haití en una fuerza de mercenarios.

Esto es lo que Bukele debe aclarar pronto además de los resultados de la búsqueda de los cuatro soldados desaparecidos.

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