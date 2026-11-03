¿PORQUÉ LOS DOS GOBIERNOS DE IZQUIERDA DEL PAÍS SON TAN CUESTIONADOS?

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Luis Arnoldo Colato

Educador

Porque sus dos administraciones se suscriben a gestionar la crisis derivada por los gobiernos de derecha, que rigen al país desde su fundación, con la excepción de los 8 meses que durará la administración democrática del ingeniero Arturo Araujo, removido mediando aquel golpe de estado que condujo al etnocidio de 1932, hasta llegar a la de arena, que retuvo el poder 20 años y no legó nada, o de las gestiones que antecedieron al golpe militar que removió al régimen fraudulento del general Romero, y las que le precedieron, todos los cuales eran ilegítimos, rigieron al país con mano dura, generaron las condiciones que condujeron a la guerra, fueron corruptos, y solo tuvieron por propósito pasarla, agravando cada uno y por turno esa crisis, hasta derivar en el pasado conflicto armado, que luego diera lugar, por la misma desidia, al conflicto de violencia social que heredó la izquierda.

Piensa un instante, ¿Qué es gobernar?

Es administrar los recursos públicos, a partir de un proyecto político y económico que el soberano respalda electivamente, certificándolo, para una vez en el ejecutivo, y situando al bien común como eje de su administración, garantizar el orden, la seguridad social y los servicios públicos a la población.

Ahora bien, y acá el quid de la cuestión, todo esto desde la prerrogativa de favorecer, y preservar, el orden liberal con que se lo funda.

Los denominados articulados pétreos constitucionales, los cuales de usual son referidos como los que determinan nuestro modo de vida republicano, pero que en realidad debemos por sentido común interpretar como los que definen el modelo económico que nos determina como nación.

Dicho de otro modo, se administra desde el principio de la no promoción de ninguna transformación de carácter social que implique modificar el orden económico y de privilegios liberales que nos rige desde nuestra independencia.

Y ahí está.

La presunción generaliza y simplista de que quién detenta al ejecutivo detenta el poder es falsa, pues solo tiene el papel de administrador, de quién organiza la cosa para que siga el blen, sin ninguna capacidad política para transformarla, porque se carece del aval constitucional, o de los respaldos para ello, y con la fuerza más oscurantistas de la región, el capital, dispuesto a promover otro golpe de estado para garantizar sus privilegios.

Así, haber acumulado el superávit que permitió la primera reserva real en metálico para el erario público, como el haber logrado sacar de la pobreza hasta un 19% de la población, y de la pobreza extrema a un 12%[IPS/OCDE], como generado la institucionalidad de la que todos gozamos por ese breve espacio, manifiesta en la seguridad jurídica que aseguro el empleo y la inversión que llegó al país[CEPAL], son logros incontestables, ocultos tras la desinformación y propaganda de la dictadura, que trajo desempleo, nula seguridad jurídica, más pobreza que la que resolvió la izquierda, corrupción y de nuevo la represión.

Ya sabes, el juego de las dictaduras previas a 1979.

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