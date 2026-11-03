Exposición rescata la memoria de las disidencias sexuales y de género en El Salvador

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Saúl Méndez

Colaborador

El Centro Cultural de España (CCE) inaugurará el próximo viernes 6 de noviembre, a las 7:00 de la noche, la exposición «Formas de aparecer: Comunidad, memorias y archivo cuir en El Salvador», una propuesta artística y documental que busca recuperar las memorias de las disidencias sexuales y de género en el país, a partir de fragmentos de archivo, testimonios y expresiones artísticas.

La muestra, bajo la curaduría del escritor e investigador David Rocha, plantea un recorrido desde la injuria hasta la construcción de comunidad, entendida como un proceso conflictivo de recuperación de una memoria compartida. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 12 de diciembre y está recomendada para personas mayores de 18 años.

A través de obras pictóricas de los artistas San Avilés y Luis Lazo, fotografías de archivo, recortes de hemeroteca, textos y piezas audiovisuales, la propuesta busca mostrar cómo la comunidad LGBTIQ+ ha construido formas de hacerse visible y de reivindicar su lugar en la historia reciente de El Salvador.

Para Rocha, las memorias que reúne la exposición llegan hasta el presente marcadas por pérdidas, deseos y luchas que durante mucho tiempo quedaron excluidas de la historia oficial. «Cada fragmento conserva una manera de decir que esas vidas, nuestras vidas, estuvieron aquí y que todavía siguen buscando formas de aparecer», expresó el curador.

La exposición también propone una reflexión sobre el papel del archivo en la construcción de la memoria pública, ya que este además de organizar el pasado, también determina qué cuerpos, experiencias y lenguajes tienen un lugar en los relatos históricos.

Desde esa perspectiva, la muestra cuestiona las narrativas dominantes sobre la guerra en El Salvador, los Acuerdos de Paz y la transición democrática, en las que las experiencias homosexuales, lesbianas y trans han permanecido fragmentadas o ausentes.

Frente a esos vacíos documentales, el arte se plantea como un archivo sensible capaz de recuperar y hacer visibles los afectos, deseos, silencios y tensiones corporales que no suelen quedar registrados en los documentos oficiales.

«Formas de aparecer» da continuidad a un proceso expositivo iniciado en 2024 con «Indiscretio, el escandaloso encanto de la disidencia» y que tuvo una segunda entrega en 2025 con «Indiscretio II: Cartografías de la indiscreción». Ambas propuestas, junto con la nueva muestra, buscan contribuir a la recuperación de la historia, presencia y agencia de las disidencias sexuales y de género en El Salvador.

Como parte de las actividades complementarias, el Centro Cultural de España realizará visitas guiadas a la exposición el martes 17 de noviembre, a las 7:00 de la noche, y el viernes 11 de diciembre, a la misma hora. Esta última jornada incluirá también un encuentro de cierre de la muestra.

Rocha es escritor, investigador, crítico cultural, docente universitario y creador escénico nicaragüense radicado en El Salvador. Cuenta con una maestría en Estudios Culturales por la UCA de Managua y una licenciatura en Arte Teatral, con especialidad en Teatrología, por el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba.

Actualmente cursa el Doctorado en Historia y Teoría de las Artes en la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como catedrático del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA de El Salvador. Sus investigaciones abordan el teatro, la memoria, la ciudad, la nación y las sexualidades disidentes en Centroamérica.

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