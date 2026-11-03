La Comunidad de San Francisco Angulo conmemora la masacre de “Lomas de Angulo”, Tecoluca

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Miembros de la comunidad San Francisco Angulo, Tecoluca, del departamento de San Vicente, así como familiares de las víctimas, sobrevivientes, representantes de organizaciones sociales, religiosas y de derechos humanos, personas solidarias participaron en la conmemoración del 45 aniversario de la masacre de “Lomas de Angulo”.

De acuerdo con registros históricos de la comunidad, al menos 45 personas, entre mujeres embarazadas, niñas, niños y adultos mayores), fueron asesinadas en la masacre conocida también como Lomas de Angulo, el 25 de julio de 1981.

El hecho fue perpetrado por elementos del Destacamento Militar de Ingenieros de la Fuerza Armada (DMIFA), acompañados con paramilitares de ORDEN en el marco de operativos contra insurgentes de la época.

Aunque las conmemoraciones locales y registros documentados de organizaciones de derechos humanos cifran directamente a las víctimas identificadas en 45, estimaciones globales sobre la serie de operativos militares en la zona de Tecoluca han llegado a calcular un número mayor de afectados en distintas localidades cercanas.

“Nos reunimos nuevamente en esta tierra de memoria y resistencia para recordar a las personas asesinadas durante la masacre de Lomas de Angulo, perpetrada por efectivos de la Fuerza Armada durante el conflicto armado salvadoreño, a finales de octubre de 1981, señaló uno de los líderes de la comunidad.

“Recordamos a las mujeres, niños, niñas, personas mayores y familias campesinas cuyas vidas fueron arrebatadas por la violencia militar”, agregó.

Los que sobrevivieron a la masacre tuvieron que abandonar sus hogares, señaló, y quienes durante décadas han esperado conocer la verdad, recuperar los restos de sus familiares y encontrar justicia.

Han transcurrido más de cuatro décadas y todavía existen heridas abiertas. No todas las personas asesinadas han sido recuperadas de sus lugares de enterramiento. No se han esclarecido completamente los hechos ni se han establecido todas las responsabilidades, agregó.

La conmemoración afirma “nuestro derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a vivir en paz en el territorio que heredamos de nuestros antepasados. Ahora, la memoria de las víctimas se encuentra nuevamente amenazada”, denunció, al referirse al relleno sanitario que se está construyendo justo donde muchos de los masacrados están enterrados.

El territorio de Lomas de Ángulo, donde existen antecedentes documentados de enterramientos de víctimas de la violencia militar, está siendo profanado para construir un gigantesco relleno de basura, dijo el dirigente comunal.

Las excavaciones, los movimientos de tierra y la destrucción de la vegetación amenazan lugares que deben ser preservados para continuar las investigaciones y recuperar los restos humanos que todavía pudieran encontrarse, ha denunciado en reiteradas ocaciones los residentes de la comunidad.

El 1 de marzo de 2018 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares recomendando suspender las obras del proyecto relleno de Los Nonualcos hasta concluir las investigaciones fiscales pendientes y garantizar la protección ambiental y la salud de la población, pero las actuales autoridades de Medio Abiente y municipales han hecho caso omiso.

La Procuraduría resolvió, en aquella ocasión “proteger los lugares donde ocurrieron los crímenes, evitando intervenciones que pusieran en peligro las pruebas y la recuperación de osamentas de las personas asesinadas”.

“Estas recomendaciones continúan siendo una referencia fundamental para nuestras exigencias de protección de los derechos humanos”, agrega la comunidad.

“Lomas de Ángulo es un territorio donde descansan nuestros familiares, donde permanecen las huellas de nuestra historia y donde las generaciones presentes y futuras tienen derecho a vivir dignamente. Sus bosques, su

vegetación, sus fuentes de agua, sus suelos y las distintas formas de vida que alberga constituyen bienes naturales que debemos proteger. Su destrucción amenaza las condiciones de existencia de nuestras comunidades y compromete el bienestar de las generaciones venideras”, sostiene la comunidad de San Francisco Angulo.

La comunidad reiteró el rechazo a la construcción del mega-basurero promovido por la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), la Asociación de Municipios Los Nonualcos y la empresa CYEEMSAL, y exigieron la suspensión definitiva del proyecto, el retiro de la maquinaria, la protección de los posibles lugares de

enterramiento, la continuación de las investigaciones forenses y la reparación de los daños ambientales ocasionados.

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