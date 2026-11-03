Club de Leones 50 Nueva San Salvador dona microbús para traslado de niños con cáncer

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Club de Leones 50 Nueva San Salvador donó un vehículo nuevo a la Fundación Ayúdame a Vivir para el traslado de niños con cáncer. Una necesidad se ha transformado en una solución, con este microbús valorado en 48 mil dólares.

La unidad fue entregada con el apoyo de Lions Clubs International Foundation (LCIF), y permitirá que los pacientes lleguen de forma segura y digna a sus tratamientos. La ceremonia de entrega se realizó en la sede del club, ubicada en Santa Tecla, La Libertad.

El vehículo es un Toyota Hiace 2027 de 16 asientos, el cual está valorado en 48 mil dólares; este vehículo será destinado a las actividades de atención y beneficio de las niñas y niños que atiende la Fundación.

La presidenta del Club de Leones 50 Nueva San Salvador, Valeria Michelle Hernández, señaló que es un honor el entregar el microbús a la Fundación Ayuda a Vivir. “Como Club de Leones de 50 Nueva San Salvador, una de nuestras causas globales es el cáncer infantil. Ayudarles en todo lo que se pueda y sabemos el impacto que este va a tener”.

Para un niño con cáncer, llegar a cada cita, quimioterapia y control médico es parte del tratamiento. Con este vehículo, la Fundación podrá movilizar a sus pacientes a procedimientos como radioterapia, tomografías (TAC), resonancias magnéticas, entre otros, en su camino hacia la recuperación.

Es de contextualizar que la Fundación Ayúdame a Vivir brinda tratamiento médico integral de alta calidad a niños con cáncer en El Salvador, sin costo para los pacientes y sus familias, y lo complementa con apoyo psicológico y social, alimentación y educación.

Fátima Quehl, coordinadora del proyecto, señaló que para este donativo fueron necesarias muchas personas que se comprometieron a ayudar a la organización en favor de los niños con cáncer. «Esta no es una actividad final; sino, una de tantas para seguir apoyando a los niños”.

Mientras que la gerente comercial de la Fundación, Carolina Cristiani agradeció el vehículo donado por el Club de Leones 50 Nueva San Salvador. «Para nosotros recibir este microbús, significa mucho más que contar con un nuevo vehículo; significa asegurar que los niños lleguen de forma segura y digna a los diferentes procedimientos médicos que necesitan durante su tratamiento».

«Parte fundamental de nuestro compromiso es garantizar que cada niño tenga acceso a un tratamiento integral, en el que cada área de atención cumple un papel importante en su bienestar y recuperación», mencionó Cristiani.

Este donativo no es el primero que trabajan en conjunto; pues en oportunidades anteriores se han trabajado en iniciativas de recaudación de insumos, así como la alimentación de la familia de los pacientes de Ayúdame a Vivir. “Hoy, con esta nueva donación, fortalecemos aún más la alianza que tiene un impacto directo en la vida de nuestros pacientes”, agregó la gerente.

La Fundación Ayúdame a Vivir es la única organización en El Salvador que ofrece un tratamiento médico integral a todos los niños con cáncer, según dijeron las autoridades de la entidad no gubernamental en conferencia de prensa.

La Fundación no solo otorga el tratamiento médico a los niños, sino que también, apoya en todas las áreas que pueden verse afectadas por un diagnóstico de cáncer. “Esto es el tema de la alimentación, insumos médicos, apoyo psicosocial, tanto con psicólogas como con trabajadoras sociales, apoyo en cuidados paliativos, áreas lúdicas, así también alianzas con otras entidades que nos permiten complementar sus tratamientos”, enlistó Carolina Cristiani.

Cristiani sostuvo que la parte fundamental del compromiso institucional es garantizar que cada niño tenga acceso a este tratamiento integral. “Gracias a este apoyo, podremos facilitar el traslado de nuestros pacientes a radioterapias, exámenes y diferentes procedimientos médicos que necesiten. Gracias al Club de León de 50 Nueva San Salvador, al Lions Club International Foundation, por su compromiso continuo con nuestra misión y por convertir esta necesidad en una solución que beneficiará directamente a nuestros pacientes. Hoy no solo recibimos un microbús, sino que recibimos una nueva herramienta para salvar vidas”, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...