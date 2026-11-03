Familias salvadoreñas conmemoran a sus difuntos con tradición de enfloración en cementerios

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un año más, los salvadoreños enfloraron a sus seres queridos este 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos. La población visitó los campos santos en diferentes distritos y departamentos para recordar a sus familiares y amigos que partieron al más allá.

Los salvadoreños destacan que el rito de la enfloración mantiene viva la memoria de quienes partieron, pues aseguran que siempre habitarán en sus corazones. Cada 2 de noviembre, familias enteras acuden a los cementerios para colocar ofrendas y compartir un instante de recuerdos, transformando el homenaje en un acto de amor y permanencia.

En los alrededores de los camposantos, los visitantes pudieron comprar arreglos o comprar las típicas hojuelas; por ejemplo, en el Comentario Municipal La Bermeja en San Salvador, había docenas de puestos de ventas de flores artesanales; donde las emprendedoras las elaboraron con meses de anticipación. Fueron alrededor de 400 vendedoras que fueron autorizadas con anticipación, las cuales, además, fueron capacitadas.

Además, la comuna desarrolló un plan piloto para regularizar aproximadamente a 100 trabajadores independientes que se dedican a pintar, retocar y limpiar tumbas en los campos santos.

Mientras que dentro de las instalaciones también se presenciaron a los limpia tumbas, para aquellos que deseaban darles mantenimiento a los nichos de sus familiares, desde limpieza hasta la pintura de las paredes y cruces. Los mariachis promovidos por la alcaldía de San Salvador también fueron parte de la celebración para deleitar a los que “descansan en paz”.

Los campos santos estuvieron abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Como parte de las actividades conmemorativas del Día de los Difuntos, colaboradores de la Administración General de Cementerios entregaron velas a los visitantes del Cementerio La Bermeja, como un gesto simbólico para honrar la memoria de sus seres queridos fallecidos.

Una de las capitalinas que llegó a enflorar a su bisabuela en La Bermeja dijo que “todos los años venimos a recordarla, venimos a conmemorar lo que fue su vida, todo el cariño que ella nos dio”.

Añadió que el cementerio este año ha estado muy ordenado y colorido y evidenció a muchas familias recordando a sus seres queridos.

La comuna de San Salvador Centro tenía como propósito, atender a más de 70 mil personas que visitarían los campos santos. En los recintos, la comuna instaló puntos de consulta diseñados para ayudar a los usuarios a ubicar las parcelas o sepulturas cuyos datos se habían olvidado.

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