Socialdemócrata denuncia crisis social sin precedentes en Francia

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París/Prensa Latina

El candidato presidencial socialdemócrata y líder de Plaza Pública (PP), Rafaël Glucksmann, denunció este domingo la existencia de “una crisis social de una magnitud sin precedentes” en Francia, indicó la televisión capitalina.

Glucksmann, a quien, sin embargo, los miembros de sindicatos le cerraron el paso a su participación en la marcha por la huelga general del pasado jueves, se refirió de esa forma a la serie de cuatro sábados seguidos de manifestaciones en toda Francia.

En vísperas de una conferencia social este lunes de organizaciones sindicales y patronales con el primer ministro Sébastien Lecornu, el dirigente de PP pidió aumentar inmediatamente en 100 euros el salario mínimo interprofesional.

No obstante, subrayó que las medidas no deben limitarse a ese indicador. “Hay que aumentar los salarios de manera general”, afirmó, y propuso reducir la Contribución Social Generalizada que grava los salarios.

Glucksmann también planteó establecer un impuesto sobre las llamadas “megaherencias”, es decir, aquellas cuyo valor supere los dos millones de euros.

El también eurodiputado galo cuestionó en el canal BFMTV la normalización del racismo en los medios de comunicación, sobre todo en determinados espacios televisivos donde se compara la religión musulmana con un virus y se asocia a personas migrantes con chinches.

A su juicio, estos discursos no son simples polémicas mediáticas, sino que contribuyen a extender la xenofobia y a deteriorar la convivencia democrática.

Sobre la petición que reclama el cierre del canal CNews, que se acercaba al millón de firmas, Glucksmann defendió que no corresponde al Parlamento ni a los partidos políticos prohibir cadenas, sino al regulador audiovisual Arcom, que sanciona los incumplimientos.

Propuso dotar a este organismo de mayores medios y aplicar medidas efectivas, incluida la retirada de autorizaciones para emitir, cuando se vulneren las obligaciones legales. También reivindicó la soberanía de instituciones y contrapoderes como pilares de la democracia.

El dirigente alertó, además, sobre la expansión del machismo en las redes sociales y la influencia de creadores de contenido que promueven la ultramasculinidad entre los jóvenes.

Glucsmann ganó en octubre pasado unas primarias organizadas por el Partido Socialista y el PP para elegir un candidato único a los comicios presidenciales de abril próximo.

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