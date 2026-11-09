Arriba el Papa a Argentina

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Buenos Aires/Prensa Latina

A 39 años después que Juan Pablo II visitó este país en 1982 y luego en 1987, el papa León XIV arribó el domingo a Argentina como parte de una gira sudamericana que inició en Uruguay y terminará en Perú.

Tras desembarcar en la terminal porteña de Aeroparque, el jefe del Vaticano se dirigió al barrio porteño de Retiro para rendir homenaje al prócer independentista general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre.

Durante ese acto protocolar, el Pontífice estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno. Juntos escucharon el Himno Nacional Argentino y el himno pontificio, en el marco de las actividades previstas para su visita.

Posteriormente, el distinguido huésped depositó una ofrenda floral frente al monumento al Libertador de la Patria y participó de un minuto de silencio en su memoria.

Después se dirigió a la Casa Rosada donde el presidente Javier Milei le dio la bienvenida. Además, tuvo un encuentro protocolar con miembros del Gabinete Nacional y autoridades eclesiásticas entre quienes estuvo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Antes de partir hacia el ex Centro Cultural Néstor Kirchner, renombrado por Milei Palacio Libertad, Jorge Macri, el gobernador porteño, le entregó las Llaves de la Ciudad. Al llegar al Palacio Libertad, lo volvió a recibir allí el primer mandatario y el Santo Padre tuvo su primer encuentro institucional.

En el patrimonial edificio el Sumo Pontífice, acompañado del presidente Milei, se encontró con gobernadores, miembros de la iglesia, la sociedad civil, diputados, senadores, miembros del Gabinete Nacional, del sistema judicial y cuerpo diplomático, entre otras figuras públicas.

En ese primer acto público hicieron uso de la palabra el presidente Milei y el Papa quien así terminó su primera jornada en suelo argentino.

De acuerdo con el programa, mañana, lunes, León XIV iniciará el día con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione donde son atendidos niños y jóvenes discapacitados y más tarde oficiará su primera misa en el país en el Monumento de los Españoles en un enorme altar montado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento.

Después tiene programado encuentros en la Universidad Católica Argentina con miembros del mundo del trabajo, en el Palacio San Martín con líderes religiosos, y celebración de Vísperas y cena con el Episcopado.

El martes viajará a Córdoba para oficiar una Santa Misa en la Escuela de Aviación Militar y reunirse con el clero local en la Catedral. Y de allí regresará a la capital para presidir una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

En su última jornada, el miércoles, el Papa visitará el Complejo Penitenciario de Villa Devoto, y se trasladará a Luján para oficiar la tercera Santa Misa del programa en la Basílica de Luján y ceremonia de despedida en el Aeropuerto de Ezeiza antes de partir hacia Lima.

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