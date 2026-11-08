ANVEGEFMLN desde san fernando, chalatenango, exige la libertad de los presos políticos

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Redacción Nacionales

Veteranos de guerra integrantes de la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (ANVEGEFMLN), expresaron, desde el municipio de San Fernando, Chalatenango, su preocupación por la situación jurídica y las condiciones de detención de los dirigentes sociales y veteranos de guerra que permanecen privados de libertad desde mayo y junio de 2024.

En el pronunciamiento, los miembros de la asociación reiteraron su exigencia de libertad para José Santos Melara Yánez, conocido como «Pepe»; Julio Alfonso Mira Dimas; Atilio Montalvo, conocido como «comandante Chamba Guerra»; y el comunicador social Luis Rolando Alberto Menjívar, así como para los demás integrantes de la Alianza El Salvador en Paz que permanecen detenidos.

ANVEGEFMLN manifestó su preocupación por el prolongado proceso judicial y demandó que se respeten las garantías constitucionales, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso.

Asimismo, responsabilizaron a la Fiscalía General de la República y a la Dirección General de Centros Penales de garantizar la seguridad, la salud y la vida de las personas detenidas.

Entre sus principales demandas, solicitaron a la Fiscalía General de la República que presente la petición de sobreseimiento definitivo a favor de los detenidos. También pidieron a la jueza del Juzgado Primero contra el Crimen Organizado, Jueza Tres, garantizar la conexión con la Penitenciaría Occidental y programar una audiencia especial para valorar medidas sustitutivas a la detención.

Desde San Fernando, Chalatenango, los veteranos de guerra reafirmaron su solidaridad con los compañeros detenidos y reiteraron su llamado a las autoridades judiciales para que se garantice una pronta resolución de su situación jurídica, con pleno respeto a los derechos humanos.

A finales de mayo de 2024, la policía capturó a todos los directivos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, integrada por veteranos de guerra del FMLN y de la Fuerza Armada. La lista de los capturados y hoy presos políticos son: José Atilio Montalvo, José Santos Melara, Julio Alfonso Mira Dimas, José Eliseo Segura Ramírez, José Wilfredo Paredes Morales, Carlos Mejía, Roberto Antonio Esquivel Moreno, Eliseo Alvarado Guevara, José Ismael Santos, y el comunicador Luis Alberto Menjívar.

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