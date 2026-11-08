Lula moviliza a seguidores digitales contra desinformación

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Prensa Latina

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó a sus seguidores en las redes sociales a permanecer movilizados contra la desinformación y confirmó una transmisión en directo por YouTube desde Türkiye junto al diputado André Janones.

En un mensaje enviado al canal de WhatsApp Ejército de Lula y publicado en su cuenta de X, el mandatario pidió a sus simpatizantes mantenerse en estado de alerta para enfrentar la difusión de noticias falsas en Internet.

Quiero decirles a mis soldados, a mi general (Janones), que la tropa tiene que estar preparada para no permitir que nuestros enemigos continúen mintiendo en este país, expresó el jefe de Estado.

Recalcó que la repetición de la verdad permite desmontar las mentiras y sostuvo que ningún financiamiento o promoción pagada puede imponerse permanentemente sobre los hechos.

Dicho canal, coordinado por Janones, legislador del partido Rede Sustentabilidade, cuenta con más de 10 millones de suscriptores y ganó protagonismo durante la campaña presidencial de 2026, especialmente en la segunda vuelta electoral del último 25 de octubre.

Lula precisó que viajará el próximo 9 de noviembre a Türkiye para participar en la 31 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31), con sede en Antalya, y que Janones lo acompañará para realizar una transmisión en directo desde ese país.

Esa iniciativa, divulgaron medios de prensa como el portal Brasil 247, forma parte de una estrategia para ampliar la comunicación presidencial mediante plataformas digitales y establecer un contacto más directo con la población.

Durante una transmisión conjunta conocida como Live de la Victoria hace dos días, Lula invitó al legislador a acompañarlo en sus desplazamientos internacionales a Türkiye y Filipinas.

En aquella ocasión, el presidente calificó la iniciativa como un ejército itinerante en el mundo y adelantó su intención de utilizar con mayor frecuencia las redes digitales para dialogar directamente con la ciudadanía.

“No voy a esperar al nuevo Gobierno. Voy a comenzar a trabajar en eso desde ahora”, manifestó entonces al referirse a los cambios que pretende introducir en su política de comunicación.

Después de su participación en la COP31, Lula viajará a Filipinas para una visita de Estado y asistir a una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

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