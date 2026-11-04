El Salvador: ¿seremos como Haití en el futuro?

Compartir

César Ramírez

@caralvasalvador

El dictador François Duvalier

En los registros de la Historia, el presente de Haití es una herencia de una horrorosa dictadura de François Duvalier uno de los clásicos dictadores de la América Latina que llegó al poder por “elecciones democráticas en 1957 hasta 1971, con un discurso populista, nacionalista negro y de reivindicación local”[1], a partir de ese momento “desmontó la democracia, reformó la Constitución y se proclamó presidente vitalicio”[2], implantó una milicia paramilitar que asesinó opositores, intelectuales y profesionales, entre “30,000 y 60,000”[3]; su hijo Jean-Claude Duvalier heredó el poder, continuando la dictadura hasta 1986, tras ese evento Haití no ha logrado establecer su gobernabilidad y han surgido las pandillas provocando un Estado fallido.

La referencia de llegar al poder por un discurso populista, disolver la democracia, reprimir a opositores, perpetuarse en el poder no nos parece extraña a los salvadoreños, parece que es un espejo del pasado y nuestro presente-futuro; en Haití existió el culto a la personalidad, muy semejante al nombramiento de divinidad para los emperadores romanos: infalibles y no humanos.

ADN de la dictadura de Haití

Esta breve referencia implica 29 años de dictadura y a miles de personas afectadas por ese ADN de una dictadura prolongada; su condición social es un retorno a los clanes, con tribus y familias poderosas, segmentadas en territorio, sin atisbos de unión, Haití se disuelve en voces de mando con bandas armadas; es notable que las naciones occidentales no denunciaran la extinción de las instituciones democráticas, la democracia, el ejército, los derechos humanos… ¿a quién se juzgó por los crímenes de lesa humanidad en Haití? la CIDH ha documentado actos de la milicia paramilitar Tonton Macoute, el daño es superior a la imaginación, provocó miles de migrantes hacia Estados Unidos, muchos de ellos ni siquiera saben que son producto de un asalto a su República por un despiadado dictador, pero esto en occidente se toleró.

ADN de los grupos armados irregulares

Haití es un problema social-militar, es muy parecido a la formación de una República después de una colonia imperial, pero en este siglo XXI acontece después de la dictadura y la destrucción de una república, existe el agravante de grupos armados anárquicos, sin plan político, sin objetivos de largo plazo ni sociales, con ausencia de pronunciamiento sobre la democracia o su aceptación, sin objetivos sociales para salir del estado inestable en que se encuentra su nación o al menos proponer la paz y dar paso a un nivel de creación de instituciones; en ese rubro las nominadas pandillas no poseen ni estrategia ni plan, únicamente el dominio territorial y la hegemonía de mercados ilícitos.

El ADN de la dictadura se propagó en una siembra mental y cultural, se normalizó a los grupos armados irregulares, alianzas de poder para enriquecerse, ausencia de opositores, terror manifiesto durante décadas, abolición de instituciones, personalismo etc. así fueron educados muchos jóvenes en la escuela de la dictadura, en realidad intentar resolver el problema de las pandillas es un cambio cultural antropológico y de largo plazo.

Tropas salvadoreñas en Haití 2024-2026

El despliegue de tropas salvadoreñas según su misión original era 20DIC024 “FAES participa evacuaciones aeromédicas en Haití”, pero eso cambió por el anuncio del 30SEP026 “FAES se unirá a fuerza para suprimir pandillas en Haití”; misión difícil concretar, los grupos irregulares están integrados por niños y adolescentes y su número aproximado según la ONU es de 12,000 miembros.

Encontrar a los militares secuestrados

En este tejido político militar el anuncio del 20OCT026 “Cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití” ha provocado el aumento en número de fuerzas militares en ese país, el futuro es incierto pero el objetivo inicial será encontrar a los soldados y además un diálogo cuando sea posible, promover por ejemplo: un programa de dinero por armas largas en las zonas conflictivas, promover zonas santuarios libre de armas, alimentos por armas cortas, impulsar un diálogo para aumentar la confianza en el desarme general etc. es posible que estos programas fueron ofertados con anterioridad, pero a pesar de todo deben ser permanentes, por supuesto iniciar la reconstrucción de las instituciones es la meta. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía

Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Latino, Redes Sociales, Hemeroteca virtual privada.

Las referencias de Haití en prensa ilustran el artículo anterior 2021-2026

08JUL021 Asesinato a tiros del presidente desestabiliza más a frágil Haití, estupor mundial por la situación de la isla.

09JUL021 Al borde del caos, Haití busca asesinos

10JUL021 Mercenarios colombianos ligados a magnicidios en Haití,

11JUL021 Presidente de Haití lo torturaron.

17JUL021 Exfuncionario de Haití dio orden matar: Moise

16JUL021 Manuel Hinds: Haití, Cuba sociedades divididas

16JUL021 FBI busca pruebas en casa de expresidente Haití

20JUL021 Desde hoy se instala nuevo gobierno interino Haití

24JUL021 Haití despide asesinado presidente

15AGO021 Sismo de magnitud 7,2 deja más de 300 muertos Haití

16AGO021 Terremoto en Haití 1,300 personas fallecidas

17AGO021 Haití amenazado por tormenta después de terremoto,

19AGO021 OPS ayuda para Haití

20AGO021 Haití espera no repetir errores de 2010 en reconstrucción

22AGO021 Haitianos urgen ayuda

26SEP021 Las migraciones seguirán dijo primer ministro de Haití

10OCTO21 Haití condena declaraciones racistas de Donald Trump

03NOV021 Policía de Guatemala halla 54 haitianos en contenedor

15DIC021 Al menos 62 muertos Haití

04ENE022 Líder haitiano denuncia intento de asesinato

16ENE022 Policía de Jamaica captura exsenador por asesinato de presidente Haití

08JUL022 Asesinato de presidente de Haití sigue sin esclarecerse tras un año

19OCT022 Brote de cólera en Haití activa vigilancia en El Salvador

28OCT022 EEUU – Canadá abordan posible fuerza de intervención en Haití

22OCT022 ONU sanciona promotores de disturbios Haití

04ENE023 Migrantes haitianos a Florida a bordo de un velero

05FEB023 Siete haitianos han muerto varados entre Boliva y Perú

09MAR023 Asesinos confundieron a estadounidenses con narcos haitianos

25ABR023 Más de 400 personas han desaparecido o muerto en Haití. Según ONG por ataques armados de bandas.

28JUL023 EEUU urge a sus ciudadanos dejar Haití, debido a violencia y ataques a su embajada.

17SEP023 República Dominicana cierra frontera Haití

29SEP023 Informe ONU describe caos de Haití y urge intervención

10OCT023 Dominicana amplía militarización en frontera con Haití para reactivar exportaciones

26OCT023 Nicaragua deja pasar miles de haitianos en ruta hacia el Norte

31OCT023 ONU reporta unos 400,000 desplazados por violencia en Haití

22ENE024 El Papa pide el cese de la violencia en Haití tras el secuestro de seis religiosas

21FEB024 Acusan a viuda de asesinato expresidente haitiano Martine Moise

04MAR024 Haití huyen 3.600 prisioneros de la cárcel de Puerto Principe tras ataque

05MAR024 Estado de urgencia y toque de queda en Haití tras desordenes. Un líder pandillero amenaza con derrocar al gobierno

11MAR024 Crece el caos en Haití y EE. UU evacua personal

02ABR024 Palacio Nacional de Haití bajo fuego de bandas armadas

03ABR024 Bandas armadas fracasan en su intento de asaltar el Palacio Nacional Haití

04ABR024 Bandas asaltan biblioteca Nacional Haití

08ABR024 Haitianos van a misa, tras días de violencia en Puerto Príncipe

10ABR024 Líderes haitianos alcanzan acuerdo para la transición

12ABR024 Hambre en Haití alcanza niveles récord según ONU

17ABR024 Ecuador, Haití, Colombia y Guatemala mira de SIP

26ABR024 Renuncia primer ministro de Haití e inicia consejo de transición

06MAY024 Surinam enviará militares y policías a Haití

16MAY024 La violencia de pandillas de Haití causó el doble de desplazados

24MAY024 Kenia ofrece acabar con pandillas en Haití

25MAY024 Una pareja de misioneros estadounidenses fue asesinada

30MAY024 Garry Conille primer ministro de Haití

26JUN024 400 policías Kenia llegan a Haití

20JUL024 Mueren 40 migrantes al incendiarse su barco frente a costa de Haití

21AGO024 EE. UU sanciona expresidente Haití

26SEP024 Trump eliminará permiso humanitario Venezuela, Cuba Nicaragua y Haití

25SEP024 Haitianos denuncian y piden captura de Trump.

05OCT024 Ataque pandillero dejó al menos 70 muertos en Haití

08OCT024 Acuerdo entre El Salvador y Haití para una misión seguridad

24OCT024 Gobierno pide a la Asamblea ratifique acuerdo con Haití para misión de seguridad

31OCT024 Asamblea aprobó acuerdos del gobierno con China, Uruguay y Haití

07NOV024 OP EDH Haití recibe a Kenia con calaveras

13NOV024 Bandas balacean aviones y tienen en zozobra la capital de Haití

16NOV024 Vigente decreto que autorizó misión de apoyo en seguridad a Haití

22NOV024 Médicos sin frontera dejan atenciones Haití

10DIC024 Instigada por brujo vudú banda asesina 184 haitianos

11DIC024 Cinco muertos y ocho heridos ataque contra minibús Haití,

20DIC024 FAES participa evacuaciones aeromédicas en Haití

21DIC024 Asamblea aprobó ley sobre participación FAES en Misión Haití

30DIC024 Condena de dos asesinatos de periodistas en Haití a manos de pandilleros

25FEB025 Desplazados Haití protestan volver a casa

26FEB025 Varios muertos, casas quemadas y desplazados por banda en Haití

03ABR025 Haití teme perder control de ciudad tras fuga de 500 reos

04ABR025 Bandas armadas asesinan dos monjas y siembran caos en ciudad haitiana de Mirebalais,

09ABR025 SIP reclama liberación periodistas secuestrados en Haití

31MAY025 Nuevo secretario de la OEA pone crisis Haití como su más alta prioridad

18JUL025 Los Migrantes haitianos en EE.UU. en pánico por deportaciones

21JUL025 EE.UU extiende TPS HAITI febrero 2026 tras decisión de un juez

05AGO025 Bandas armadas secuestran a personas en un orfanato Haití

11AGO025 Haití se declara en estado de emergencia tres meses

13AGO025 EE. UU ofrece $5 millones por pandillero haitiano

25AGO025 FAO más de la mitad de la población de Haití está en privación grave de alimentos

05OCT025 Violencia asola Haití más de 16,000 muertos en tres años

25OCT025 Huracán Melissa provoca muertes en Rep. Dominicana y Haití

28OCT025 Jamaica destrucción Huracán Melissa, Haití 2,000 personas en refugio

05NOV025 Haití 43 muertos por Huracán Melissa

26NOV025 EE.UU transfiere dos helicópteros misión salvadoreña en Haití

04FEB026 Jueza federal impide eliminar TPS para 350,000 haitianos

15MAY026 80 muertos en 5 días por peleas entre pandillas Haití

30JUN026 Organizaciones solución permanente para TPS tras fallo de Corte Suprema de Justicia EE. UU sobre Haití y Siria

27JUL026 Planean deportar haitianos tras fin de TPS

26AGO026 Haití más de 1,400 personas asesinadas

30SEP026 FAES se unirá a fuerza para suprimir pandillas en Haití

20OCT026 Cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití

20OCT026 ONU pide calendario realista de elecciones en Haití ante violencia

21OCT026 Continúa búsqueda de soldados salvadoreños en Haití

22OCT026 GOES pide a pandillas de Haití liberen con vida a soldados

24OCT026 Exjefe militar de Haití cuestiona operativo para rescatar soldados,

24OCT026 Haití expresidente Martelly se postula

26OCT026 Continúa la búsqueda de soldados salvadoreños desaparecidos en Haití

27OCT026 GSF advierte a criminales en Haití que cumplirá mandato pese a violencia

28OCT026 Llegan más tropas salvadoreñas a Haití para operativo

29OCT026 Soldados de ESA ya superan a los efectivos de la GSF en Haití

30OCT026 Estado cubre 90% de costos del operativo en Haití según GOES

31OCT026 Bukele prolonga operación en Haití e intervención de más tropas

02NOV026 Presidente Trump respalda operación El Salvador en Haití más tropas

03NOV026 Puerto Principe Haití, jefe de banda haitiana pide a la ONU diálogo

[1] Referencias de redes sociales

[2] Idem

[3] Idem

Me gusta esto: Me gusta Cargando...