Oficialismo aprueba de forma exprés $15 millones al MOP sin conocer destinos

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa asignó de forma exprés, $15 millones al Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de una reforma a la Ley de Presupuesto 2026. Claudia Ortiz cuestionó que el decreto no mencionó sobre el destino específico.

Fue el diputado y jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, quien pidió modificar agenda en la plenaria de este miércoles y aprobar con dispensa de trámite, una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para reforzar con $15 millones al MOPT para “proyectos estratégicos de inversión pública” en lo que resta del año.

El decreto menciona en los considerandos, que el Ministerio de Hacienda, ha identificado excedentes en la recaudación tributaria y en el combate la evasión fiscal.

Sobre el tema, la diputada Claudia Ortiz de VAMOS, cuestionó el proceso de aprobación ya que se hizo sin discusión y se aprobó en menos de 15 minutos, desde que Guevara solicitó la modificación de agenda.

“El problema es que el decreto solo dice que se va a usar para proyectos de inversión, pero no dice cuáles, no dice rubros específicos del Presupuesto General del Estado en el ramo de Obras públicas”, planteó Ortiz en el pleno.

La legisladora consideró que “así como dice cuál es la fuente de financiamiento (recaudación tributaria), así también, debería ser claro y específico en qué rubro del Presupuesto de Obras Públicas se va asignar”.

Ortiz enfatizó que nada garantiza que esos $15 millones “se van a ir a otro rubro y no se van a ir a proyectos de inversión”.

Pese a los cuestionamientos de la legisladora; el oficialismo aprobó la dispensa de trámite y el decreto en cuestión. Votaron en contra: VAMOS y ARENA.

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