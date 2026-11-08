Festivales como el de Sevilla son la oportunidad para poner el séptimo arte en grandes pantallas señala director del Festival de Cannes 

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Con gorra, y unas gafas oscuras, así; Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes y del Instituto Lumère, ha recorrido las calles de la ciudad andaluza, dónde destacó como punto de encuentro el cine y le ciudad.

El director ha subrayado que «Festivales como el de Sevilla, son una oportunidad para volver a ver cine en grandes pantallas, y que además, pone el séptimo arte en el centro de la ciudad».

Además ha resaltado que estar en la ciudad hispalense, lo mantiene humilde, pero feliz, ya que estar en el SeFF es reunirse con más cinéfilos que tratan de poner nuevas ideas, para la creación de nuevas películas.

«El cine es lo mas importante del mundo, llevo más de 45 años en este oficio», ha expresado durante la entrega del Giraldillo de Honor, por su trabajo cinematográfico.

Momento en que aprovechó para dar un minuto de aplausos, por la recién muerte del cineasta chileno, Sebastián Lelio, ganador del premio Óscar por «Una Mujer Fantástica».

Reiteró a la dirección del Festival de Cine Europeo de Sevilla su agradecimiento por el reconocimiento del Giraldillo de Honor.

A lo largo de su trayectoria cinematográfica, ha sido él quien ha entregado diversidad de premios en el festival que el dirige.

“Yo no acostumbro a recibir premios, pero recibir este galardón con la gran Agnieszka Holland es una recompensa a nuestro trabajo, a la energía que dedicamos también a poner en valor la labor de los profesionales y de los artistas del cine”, reconoció.

Manuel Cristóbal, director del SeFF externó a Frémaux por ser parte de esta edición sevillana, ya que esto genera que él haga una pausa en sus responsabilidades al frente del Festival de Cannes y del Instituto Lumière. “No hay películas más viejas que una obra de Shakespeare o Mozart, por eso hay que ir al cine como quien va a comprar un libro de Marcel Proust, Scott Fitzgerald o García Lorca”, expresó con gran emoción Frémaux.



También hizo una reflexión en referencia al Mercado de Cine Clásico que él creó como punto de encuentro de los profesionales del sector: “Hay gente en todos los países que trabajan con este material, que es muy necesario. Una película como ‘La bola negra’ no se puede hacer sin conocer la historia del país ni la historia del cine”, puntualizó.

Asimismo, remarcó que Quentin Tarantino ha construido una obra muy potente y muy original con la historia del cine igual que Borges lo hacía con la historia de la literatura y su pasión con la misma.