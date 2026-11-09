Marvin Reyes: tres fuentes que apuntarían a la muerte de militares salvadoreños en Haití

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Saúl Méndez

Colaborador

Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía, cuestionó la versión del presidente Nayib Bukele sobre el supuesto secuestro de cuatro aerotécnicos salvadoreños en Haití y señaló contradicciones entre el discurso oficial y la información difundida por medios internacionales y autoridades estadounidenses sobre la posible muerte de los militares.

«¿De dónde sacó el presidente de la República, Nayib Bukele que los cuatro aerotécnicos desaparecidos en Haití estaban secuestrados? Se desconoce. Quienes conocemos cómo funciona la figura del secuestro podemos imaginar que las personas están retenidas en una casa de seguridad, a la espera de que sus captores se comuniquen para iniciar una negociación. Eso es lo que uno entiende cuando se habla de un secuestro», aseguró.

Marvin Reyes explicó que, en este caso, fue el propio presidente de la República quien comenzó a difundir la idea de que los cuatro militares estaban secuestrados, cuando originalmente la información que se conoció era que habían sido atacados y estaban desaparecidos.

«En términos militares podemos establecer tres categorías para referirnos a la condición de los soldados: herido en acción, muerto en acción y desaparecido en acción. En este caso, como ellos son militares, fueron incluidos en la categoría de desaparecidos en acción», detalló.

«¿Por qué? Porque no se sabía si estaban lesionados, heridos o muertos. Ese detalle se desconocía», cuestionó.

Según Reyes, para sostener la narrativa de que estaban secuestrados y exigir que los entregaran, el presidente comenzó a movilizar tropas salvadoreñas hacia la isla, con el propósito de recuperar o liberar a los soldados supuestamente secuestrados.

«Esa fue la narrativa que justificó el envío de tropas a Haití», aclaró.

«Pero cuando comenzamos a revisar cómo circulaba la información, encontramos al menos tres fuentes que señalaban que los soldados lamentablemente habrían fallecido durante el ataque al vehículo blindado, cuando este fue incendiado, y que sus cuerpos habrían sido calcinados junto con el vehículo», agregó.

El New York Times publicó una nota en la que informó sobre el hallazgo de cuatro cuerpos calcinados. Incluso precisó la cantidad y señaló que estos presumiblemente corresponderían a los cuatro aerotécnicos salvadoreños.

«Es importante aclarar que el periódico tampoco lo aseguró, sino que planteó esa posibilidad. Ante esa publicación, el señor Bukele salió a desmentir la información y aseguró que no se trataba de sus hombres ni de sus tropas», puntualizó.

Tras la publicación, Nayib Bukele comenzó a dar detalles sobre las características físicas de las personas encontradas: que uno era alto, que otro era un niño. También publicó documentos, entre ellos el carné de un soldado de Chad, un país africano, que supuestamente correspondía a uno de los cuerpos encontrados.

Posteriormente, aproximadamente dos días después, ese soldado apareció en un video en el que aseguró que no estaba muerto y que se encontraba vivo. Incluso envió el mensaje para que su madre pudiera verlo y comprobar que estaba bien.

«Seguramente, a ella le habían dicho que el presidente de El Salvador estaba publicando que su hijo había muerto. Pero, lejos de rectificar, el señor Bukele lo que hizo fue justificarse. Dijo que lo que ocurría era que se necesitaba un poco de lectura comprensiva; es decir, que había que interpretar qué era lo que él quería transmitir con lo que escribía y analizar sus publicaciones. Imagínate en qué situación estamos», criticó Reyes.

«En ese sentido, tenemos una primera fuente: el New York Times. La segunda fuente es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una ocasión, mientras se encontraba en un escenario público, una periodista le preguntó sobre la situación en Haití. Trump respondió que había hablado con el señor Bukele y que este le había comentado que habían matado a personas en Haití», explicó.

La periodista también le consultó sobre la posibilidad de brindar ayuda, pero Trump respondió que el señor Bukele no necesitaba ninguna ayuda, que él era el presidente y que debía decidir qué hacer. Esas fueron las respuestas de Donald Trump.

«Entonces, tenemos dos fuentes: un periódico de larga trayectoria como el New York Times y el presidente Donald Trump, quien hizo referencia a que el propio Bukele le había comunicado que habían causado bajas en Haití. La tercera fuente es el mismo presidente de la República de El Salvador. Si estas tres fuentes están señalando que los soldados habrían fallecido en Haití, ¿por qué mantener la narrativa de que están secuestrados? No tiene sentido si esa versión ya ha sido desmentida por tres fuentes, incluido el propio presidente Bukele», cuestionó.

Para Reyes, el discurso se aleja un poco del término «secuestro» y se enfoca en combatir a las pandillas haitianas. «Hoy se plantea: “Vamos a combatir a las pandillas haitianas. Las vamos a erradicar como erradicamos las pandillas salvadoreñas”».

«Sin embargo, cuando uno comienza a analizar cómo estaban conformadas y cómo se estructuraron las pandillas salvadoreñas, y las compara con la composición y organización de las pandillas haitianas, encuentra una realidad completamente distinta», concluyó.

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