Realizan condenas por tráfico ilícito y posesión de drogas

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Saúl Méndez

Colaborador

Cuatro personas fueron condenadas por delitos relacionados con la comercialización y posesión de sustancias ilícitas, mientras que otras dos enfrentan procesos judiciales en Santa Tecla y Santa Ana por casos vinculados con drogas, según información de las sedes judiciales.

El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a cuatro personas y absolvió a una quinta, tras concluir la vista pública en la que se acreditó la comercialización de sustancias ilícitas en distintos sectores de ese departamento.

Sandra Isabel Romero de Hernández recibió una pena de 20 años de prisión y Zainny Gabriela Hernández Romero fue condenada a diez años, ambas por el delito de tráfico ilícito. Mientras que Ruth Nohemí Jiménez Chávez recibió cuatro años de cárcel por posesión y tenencia simple.

Por este último delito también fue procesada María del Milagro Chávez Cruz, a quien se le impuso una pena de tres años de prisión, sustituida por jornadas de trabajo de utilidad pública. En el mismo proceso, el tribunal absolvió de cargos por tráfico ilícito a N. W. M. M.

De acuerdo con las investigaciones, el caso comenzó en febrero de 2024, cuando la Policía recibió alertas sobre la presunta venta de drogas en varios sectores de Usulután. Después de documentar las operaciones, las autoridades ejecutaron órdenes de captura y allanamiento el 16 de noviembre de ese año en la residencial Santiago, distrito de Usulután, municipio de Usulután Este.

En otro caso, el Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla decretó instrucción formal con detención provisional contra Alfredo M. V., acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.

Según el requerimiento fiscal, el 16 de octubre la Policía recibió información sobre la presunta comercialización de sustancias ilícitas en una vivienda del distrito de Santa Tecla, en La Libertad Sur. A partir de esa información, las autoridades realizaron un registro con prevención de allanamiento en el inmueble, donde capturaron al imputado.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron 208.78 gramos de marihuana y 25.66 gramos de cocaína. También decomisaron una trituradora de metal, balanzas digitales, teléfonos celulares, bolsas plásticas utilizadas para dosificar droga, un vehículo y dinero en efectivo.

Tras analizar los indicios presentados durante la audiencia inicial, el juzgado consideró que existían elementos suficientes sobre la existencia del delito y la probable participación del imputado. Por ello, ordenó que el proceso pase al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, mientras Alfredo M. V. permanece bajo detención provisional.

Por otra parte, el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana ordenó la apertura a juicio y ratificó la detención provisional contra Kevin Estuardo M. G., de 25 años, acusado del delito de posesión y tenencia.

La acusación fiscal señala que el caso se originó el 6 de enero de 2026, cuando agentes policiales realizaban un control vehicular en la antigua caseta del peaje, sobre la carretera que conduce de San Salvador a Santa Ana. Durante el procedimiento, intervinieron una camioneta en la que el imputado viajaba como copiloto y observaron que llevaba una bolsa plástica oculta entre la camisa y el pantalón corto.

Al verificar el contenido, encontraron material vegetal que dio positivo a marihuana en una prueba de campo. Posteriormente, una experticia fisicoquímica determinó que la sustancia tenía un peso neto de 64.6 gramos y un valor comercial estimado de 228.03 dólares.

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