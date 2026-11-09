Madai Santos: La gente no está pidiendo que le regalen cosas, está pidiendo ayuda

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Saúl Méndez

Colaborador

La candidata a la vicepresidencia por el FMLN, Madai Santos, afirmó que las visitas territoriales han permitido identificar las necesidades económicas y sociales de la población, esto en una entrevista realiza por el Frente Intercontinental y retomada por Diario Co Latino. Asimismo, defendió la elaboración de un Plan de Nación para 2027 que garantice la continuidad de los proyectos que resulten beneficiosos para el país, independientemente del Gobierno que los impulse.

Madaí Santos: Hay un problema grande en nuestro país que hay que resolver. “Estamos viendo que ahora que estamos en campaña andan regalando cemento y arreglando calles, cosas que no hicieron durante su gestión de gobierno y que ahora están haciendo. No lo hacen de buena fe ni de buena voluntad, sino para ganar votos. También se están colgando de la campaña del otro señor por lo mismo: para ganar votos. La verdad es que es lamentable la situación que estamos viviendo”, agregó.

“El doctor Aguirre y yo hemos estado visitando las comunidades y nos hemos dado cuenta de la situación económica tan precaria que enfrenta la población.

Es bien interesante lo que la gente nos está diciendo: «Apóyennos». La gente no está pidiendo que le regalen cosas; nos dice: «Queremos que nos enseñen a elaborar tal producto, queremos que nos manden técnicos para que nos expliquen cómo hacerlo», agregó.

Santos relató que en Jiquilisco los pescadores solicitaron asistencia técnica para hacer crecer las camaroneras y desarrollar sus actividades. En el caso de la agricultura, ahora que se aproxima la sequía, la gente está preguntando cómo puede prepararse y qué debe hacer, dijo.

La candidata dijo que como nadie los escucha, sus demandas se quedan en el limbo. La gente está diciendo: «Queremos que nos arreglen la calle. Yo no tengo dinero para ir a un hospital». ¿Cómo va a trasladarse alguien desde Morazán hasta el Hospital Rosales? Probablemente ni siquiera lo atiendan.

Santos dijo que no ha visto a alguien que no sea fanático del Gobierno reconocer la realidad de lo que está pasando. Lo que suced es que la gente está ocultando todo, solamente están maquillando la situación.

El salvadoreño no necesita que le sigan poniendo luces LED, organizando espectáculos o dando indicaciones por medio de Twitter.

“El el doctor Aguirre y yo no somos políticos tradicionales; sin embargo, creo que nos hemos involucrado mucho en este papel porque vemos una crisis horrible, terrible”, dijo.

Con respecto al tema sobre liberar a los inocentes, el doctor ya lo dijo: nosotros nunca hemos dicho «libérenlo, libérenlo». No. Lo que queremos es que las personas que tienen su carta de libertad desde hace uno, dos o tres años finalmente salgan libres.

Sántos se refirió también a la prontitud en atender la carta de libertad para el expresidente Elías Antonio Saca, a quien le han hecho un gran espectáculo mediático.

Pero ¿qué pasa con las otras personas inocentes que siguen ahí? ¿Qué pasa con esa gente a la que ni siquiera se le ha comprobado un delito y que todavía continúa cumpliendo una condena injusta? Aquí ni siquiera se les ha realizado un juicio, criticó.

“Ahí tenemos el caso de Ruth Eleonora López. Está encarcelada de manera injusta, sin un juicio justo, sin un juicio público, y ella sigue ahí”, manifestó la candidata a la vicepresidencia.

“El doctor Aguirre y yo, un médico y una enfermera, venimos a hacer las cosas de manera diferente y muy profesional. Eso es algo que nos caracteriza a ambos, porque nosotros no vamos a hacer las cosas como, por ejemplo, la carretera de Los Chorros, que quién sabe cuándo la van a terminar”, dijo.

“Y no solamente hablo de la carretera de Los Chorros. A nosotros nos despidieron del Hospital Rosales sin que existiera un estudio técnico que justificara la supresión de nuestras plazas. Pero ¿por qué se suprimieron esas plazas?”, preguntó

La candidata aseguró que jasta ahora no han tenido una respuesta coherente por parte del ministro de Trabajo, el señor Rolando Castro, quien, siempre está pendiente de la candidata. “Seguimos sin tener una explicación sobre por qué fuimos despedidos”, afirmó.

“El doctor Aguirre y yo, como profesionales de la salud, hacemos las cosas de manera diferente porque así nos enseñaron durante nuestra formación académica. Siempre nos enseñaron el porqué y el para qué de las cosas”, dijo.

No puedo simplemente llegar y abrir un camino sabiendo que en ese lugar hay familias a las que voy a dejar sin hogar. También hay que considerar el impacto sobre la flora y la fauna, la deforestación y otros aspectos. Es necesario consultar a los expertos antes de llevar a cabo cualquier proyecto, dijo respecto al efecto ambiental.

“Mucha gente nos ha cuestionado. Incluso, han cuestionado mi título, y andan inventando que soy ayudante de enfermería. Pero un ayudante de enfermería no va a llegar a trabajar a una unidad de cuidados intensivos. Quiero dejarlo bien claro”, dijo.

“Y eso es algo que también nos caracteriza. El doctor Aguirre ha estado en unidades de emergencia y yo también he trabajado en ellas. Podemos tomar decisiones con la mente fría, de manera inmediata, y sabemos que son las decisiones correctas”, agregó.

La candidata pidió a los salvadoreños que confíen en el doctor Aguirre y en Madai Santos. “Detrás de nosotros también hay muchísimos profesionales que están pendientes de lo que estamos haciendo”, prosiguió.

Madaí Santos informó que están a punto de finalizar el Plan de Nación, para que no venga alguien más y eche abajo todo el trabajo que se va a construir.

La candidata pso de ejemplo lo del SITRAMSS: “porque a alguien se le ocurrió que no le gustaba, porque el proyecto había funcionado durante otro gobierno, decidió eliminarlo. No, no se trata de eso. Son nuestros impuestos, es nuestro dinero”.

Sobre el proyecto DoctorSV, Santos dijo que va a continuar. “Lo bueno se queda. Solamente hay que profundizar, estudiarlo más para determinar cuál es la mejor viabilidad para el pueblo salvadoreño”. “También tenemos el metrocable. Pero, de igual manera, si es viable para la población, hay que analizarlo y estudiarlo”.

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