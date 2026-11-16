Metapán frena al líder Firpo y Alianza empata con FAS en antesala del cierre de fase regular

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El fin de semana no dio tregua al Apertura 2026 de cara al último encuentro de fase regular, con encuentros como la victoria de Tecla sobre los cafeteros, la derrota que le propinó Isidro Metapán al líder de la tabla Firpo y el empate de FAS y Alianza en el Cuscatlán.

En la vigésima primera jornada del torneo, Inter Tecla volvió a sumar y esta vez lo hizo contra Cacahuatique. Los verdes vieron el primer tanto a los 20 minutos del encuentro cuando Emerson Mauricio sentenció el primero del encuentro, mismo que dio paso al tanto de Hamilton Benítez, quien convirtió el segundo previo al entretiempo, resultado que no se movió en el segundo tramo y que le dio la victoria al cuadro tecleño.

Isidro Metapán asaltó a Firpo en el «Calero» Suárez para tomar la segunda posición de la tabla en la recta final del torneo. A pesar que los toros tomaron la ventaja con el gol de Michelle Mercado a los 33′, solo dos minutos después los jaguares respondieron con el gol de Melvin Cartagena para el 1-1. Luego, Dustin Coreas sobre los 42′ le dio la ventaja a los locales y Emerson Rivas a los 79′ selló la victoria santaneca.

Alianza y FAS sellaron un empate de 1-1 en un encuentro cargado de intensidad en el “Coloso de Monserrat”. Los albos al filo de la eliminación lucharon por una victoria que no llegó y se quedaron con un empate, en el encuentro donde Edgar Medrano convirtió a los 32′ para los tigres y Diego Peña a los 49′ para sostener al cuadro blanco.

En este encuentro, el jugador José Guevara tuvo un incidente en el terreno de juego por lo que presentó trauma craneoencefálico leve, un momento de tensión tanto para afición de ambos clubes como para los jugadores, fue atendido en el momento y posteriormente fue trasladado a un hospital.

El cuadro tigrillo confirmó este domingo que el jugador se encontraba estable, consciente y orientado y que se evaluaría su mejora.

Atlético Balboa y Platense protagonizaron un encuentro de alta tensión en el Toledo Valle que dejó a los gallos con números complicados para su clasificación. Franklin Martínez marcó el primero a favor de los locales, ventaja perfecta para el cuadro de Zacatecoluca. Sin embargo, Victor Landázuri se hizo presente para poner el 1-1 a los 12’ y Gabriel Álvarez se unió a la cuenta para el 1-2 en calidad de visitante de los benjamines.

En el partido de fondo del domingo, Águila ganó con solitario gol casi al final de partido a Inca Aruba como visitante en Sonsonate.

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