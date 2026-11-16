La Selecta cumple sesión matutina en San Cristóbal y Nieves antes de volver al país

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Redacción Deportes | La Selecta

@DiarioCoLatino

La Selecta realizó este domingo 15 de noviembre una sesión de entrenamiento matutina en el SKNFA Technical Center, ubicado en Monkey Hill, Saint Kitts y Nevis, como parte de su preparación para el segundo encuentro ante Saint Martin.

Durante la práctica, el equipo desarrolló trabajos técnicos, tácticos y físicos enfocados en llegar en las mejores condiciones al compromiso de vuelta, programado para este martes 17 de noviembre, a las 7:00 p. m., en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.

Entre las novedades del equipo, Amando Moreno realizó trabajo físico diferenciado y recibió tratamiento de fisioterapia debido a una contractura en los isquiotibiales derechos, sufrida durante el partido de ida. El jugador continúa en proceso de recuperación y su disponibilidad para el encuentro será evaluada el martes.

Por otra parte, Rudy Clavel estará nuevamente disponible tras cumplir su sanción por expulsión. Marcelo Díaz también podrá regresar luego de cumplir un partido de suspensión por acumulación de dos amonestaciones.

Como parte de la planificación del cuerpo técnico, la delegación salvadoreña regresará este lunes a San Salvador para continuar con su preparación de cara al partido de vuelta ante Saint Martin.

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