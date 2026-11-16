Compartir

Madrid/Prensa Latina

Aunque su intervención prevista para este lunes fue cancelada por una afonía, la visita a España del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, es vista como una esperanza para la izquierda.

Instantes después de confirmarse la apretada victoria de Lula sobre el ultraderechista Flavio Bolsonaro el pasado 25 de octubre, el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no solo lo felicitó con entusiasmo, sino que calificó el hecho de “remontada histórica”, llena de expectativas.

Sánchez aplaudió el éxito del otrora líder sindical brasileño, y destacó que marcaba una senda de oportunidades para los miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que encabeza, y el progresismo español en general.

Sin embargo, el PSOE había pactado un acto de campaña el lunes 16 de noviembre en Madrid, donde Lula da Silva usaría de la palabra junto al gobernante de España, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

De todas formas, desde el Palacio de la Moncloa se confirmó la visita institucional de Lula a Sánchez, la primera del mandatario del gigante sudamericano desde su reelección.

Ahora, hará una escala en esta capital, de regreso de la conferencia sobre Cambio Climático COP31, en Antalya, Turquía, y de la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), en Manila, Filipinas.

Sánchez, que reitera en sus mítines de campaña la experiencia de Brasil como un referente para revertir las encuestas que pronostican una derrota de la izquierda el 29N, repasará con Lula el estado de los nexos bilaterales y la coordinación de iniciativas globales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.

Ayer, el candidato del PSOE y actual jefe del Gobierno celebró hoy un acto en Palma de Mallorca, mientras el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, lo hizo en Santiago de Compostela.

Este sábado, ya los aspirantes principales en las elecciones generales en España incrementaron sus actividades en plena campaña que oficialmente comenzó ayer.

Por su parte, el mandamás de la ultraderecha de Vox, Santiago Abascal, se trasladó a Almería, Andalucía, y a Murcia, con los mismos propósitos. Son las tres organizaciones favoritas, según las encuestas, para obtener los mejores resultados en los comicios del 29 de noviembre.

Los ataques en todas las direcciones se sucedieron, particularmente con mucha dureza por parte de Feijóo y Abascal contra Sánchez.

Sánchez y Núñez Feijóo, tendrán su primer cara a cara televisivo el 19 de noviembre, el cual estará auspiciado por la Academia de Televisión.

Los bloques temáticos del debate serán, por este orden, Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y Migración y política exterior.

Asimismo, se conoció que por sorteo se decidió que sea Feijóo quien abra el debate y Pedro Sánchez lo cierre.

Ya en 2023 el PSOE se enfrentó a un escenario similar, con un favoritismo hacia el PP, pero entonces no habían saltado a la palestra varios casos de corrupción de altos cargos del PSOE que enrarecieron la gestión del gobernante en los últimos 18 meses.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...