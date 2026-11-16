CGRI de Irán confirma ataques con drones a una estación de radar de defensa antiaérea de EE. UU. en Bahréin

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TEHERÁN/Xinhua

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán afirmó este domingo que su Fuerza Aeroespacial atacó con drones una estación de radar de defensa antiaérea de Estados Unidos en Bahréin en las últimas horas.

El ataque, llevado a cabo con seis drones contra el sistema de radar de la base de helicópteros de Al-Riffa, constituyó la segunda fase de la respuesta de represalia «decisiva y contundente» a la «flagrante agresión» del Ejército estadounidense contra Irán, señaló el CGRI en un comunicado publicado en su medio oficial, Sepah News.

Agregó que Estados Unidos, «que ha sufrido un fracaso total en su plan de introducir petróleo de contrabando en el estrecho de Ormuz bajo el pretexto de escoltar buques», intenta ahora desviar la atención de la opinión pública mundial mediante acciones «menores y desacertadas» para ocultar la realidad de que el estrecho permanece cerrado.

«Cualquier agresión del enemigo estadounidense recibirá una respuesta más severa y contundente», añadió el CGRI.

También este domingo, la Armada del CGRI informó que dos petroleros «infractores» que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz por una ruta «no autorizada» explotaron y se incendiaron tras chocar con minas navales.

Los petroleros habían apagado sus sistemas de navegación e identificación automática e intentaban transitar por la vía marítima «de forma encubierta», señaló la Armada en un comunicado.

Otros dos petroleros que tenían previsto cruzar el estrecho cambiaron de rumbo y regresaron a las aguas del golfo Pérsico después de recibir advertencias del centro de control del tráfico marítimo de la Armada del CGRI en el estrecho de Ormuz.

Irán reforzó su control sobre el estrecho el 28 de febrero, al impedir el paso seguro de buques pertenecientes a Israel y Estados Unidos o vinculados a estos países, tras los ataques conjuntos de ambos contra territorio iraní.

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