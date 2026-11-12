Congresistas de Estados Unidos critican a El Salvador: 2020-2026

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César Ramírez

@caralvasalvador

Durante más de un sexenio congresistas de Estados Unidos, demócratas y republicanos han denunciado al gobierno de Nayib Bukele de graves acciones: corrupción, destitución de autoridades legales, interrupción de investigaciones fiscales, violación de derechos humanos, criptomonedas, hostilidad a la prensa y otros.

Los siguientes descriptores demuestran la constante preocupación de Congresistas de ambos partidos norteamericanos por la situación de la administración Bukele, éstas reflejan la inseguridad jurídica que vivimos con el Régimen de Excepción, condición evidente por miles de inocentes prisioneros sin defensa jurídica.

Libertad de expresión

11SEP020 12 congresistas piden a Bukele respetar a libre expresión

25SEP020 Congresistas de EEUU critican que Bukele “se aparta” de la democracia. Bukele preocupa a ambos Partidos en EE.UU. Partidarios de Trump también critican presuntas negociaciones con la MS-13.

Violación de Derechos Humanos

12MAY020 Congresistas republicanos y demócratas de EE.UU. Gobierno de Bukele entre los que usan la crisis para violar derechos. En una pieza de legislación de ambos partidos en Estados Unidos para proteger derechos humanos se equipara al gobierno de Bukele con los de Hungría, Filipinas, Rusia o Turquía. En lista negra de quienes han utilizado la crisis del COVID – 19 para abusar del poder y violar derechos fundamentales de la población.

01FEB024 Congresistas de EE.UU expresan preocupación derechos Humanos en El Salvador. En una carta al Secretario de Estado Anthony Blinken advierten sobre una “ruptura” constitucional en El Salvador

12DIC024 Congresista denuncia violación de Derechos Humanos en El Salvador., James Patrick McGovern

Corrupción y reelección

27ENE021 Congresistas de EEUU piden a Biden no ignorar abusos de Bukele en El Salvador. Albio Sires (D) Creemos que el gobierno de EE.UU debería usar sus influencias para trabajar en colaboración con la sociedad civil para desmantelar redes de corrupción en la región. Norma Torres Estamos listos para trabajar con su administración en restablecer la lucha contra la corrupción como alta prioridad”.

25MAR021EEUU tendrá un enfoque en la transparencia de fondos, Congresistas vinculan migración a corrupción en Centroamérica. Norma Torres: Ola de niños migrantes es por gobiernos “corruptos y fallidos” en Honduras, El Salvador y Guatemala”.

Acuerdos secretos

20AGO025 Congresista pide explicaciones por retiro de cargos en EE.UU contra líderes MS 13. Robert García. El congresista citó informes en los que se detalla “acuerdos secretos” entre Trump con el presidente Nayib Bukele para que Estados Unidos retire cargos contra líderes de la Mara Salvatrucha acusados por terrorismo, tráfico de drogas y conspiración en el Distrito Este de Nueva York…. A cambio de la promesa del presidente Trump de retirar los cargos contra estos peligrosos individuos, el presidente Bukele supuestamente accedió a aceptar y confinar a los venezolanos deportados de EE.UU en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros a las cárceles salvadoreñas CECOT.

Congresistas solicitan a Biden no olvidar abusos de poder

08FEB021 Congresistas EEUU exigen a Bukele que no genere odio, Albio Sires y Norma Torres le demandan que promueva la paz y la unidad

15ABR021 Congresistas sobre ataque a Norma Torres, Bukele será enfrentado como una amenaza si continúa interferencia en elecciones. Asesor de Biden Juan González le preocupa que Bukele “no respeta la independencia de los medios” … El Faro denuncia que Gobierno fabricó caso en su contra.

18ENE022 Norma Torres: Cualquier dictador va a preferir trabajar con alguien que no le exige ser mejor. “Si los militares no están comprometidos con la democracia, Estados Unidos no tiene responsabilidad de entrenarlos o darles equipo. Por tres años, he podido parar esa ayuda a los militares de Guatemala y Honduras y este año lo pararemos para El Salvador. ¡No es legal! Torres reiteró en la entrevista que Nayib Bukele ha intentado influir en su carrera para seguir representando a los habitantes del distrito 35 de California.

15NOV022 Congresistas que emplazaron a Bukele logran reelección. Tanto en el bando demócrata como en el republicano muchas de las voces que han emplazado al presidente Nayib Bukele alcanzaron un nuevo período en la Cámara de Representantes, donde se espera que sigan vigilantes de la situación. Norma Torres, James McGovern, Joaquín Castro, Adriano Espaillar, Juan Vargas, Gregory Meeks.

Ahora reelectos 2026: Norma Torres, James McGovern, Juan Vargas, Gregory Meeks[1]

21JUL024 Congresistas republicanos se reúnen con Bukele tras duras críticas de Trump. La Embajada de Estados Unidos en El Salvador, informó, a través de redes sociales, que la reunión tiene como propósito conversar sobre la creación de un grupo de trabajo en el Congreso, para abordar temas sobre las relaciones de ambos países. Los congresistas republicanos: Matt Gaerz, Dan Bishop y Alex Mooney. El candidato republicano Donald Trump criticó la política de seguridad de Bukele en su campaña.

Régimen de excepción y torturas

02NOV023 Congresistas preguntan por estadounidenses presos en Estado de Excepción. Los congresistas Gerry Connolly (Virginia) y Verónica Escobar (Texas) encabezaron a 14 de sus colegas en una carta al secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que solicitan información sobre ciudadanos estadounidenses y residentes legales que han sido detenidos injustamente en El Salvador en el marco del régimen de excepción

22NOV024 Congresista McGovern critica régimen de excepción en El Salvador

30ABR026 Informe enviado al Congreso de EE.UU da cuenta de abusos durante régimen de excepción. “(El régimen de excepción) ha suspendido muchos derechos civiles, permitió capturas masivas y ha resultado en abusos a derechos humanos”.

20NOV025 Juez investiga a gobierno Trump por enviar venezolanos a CECOT, congresista pide explicaciones posibles torturas: 43 congresistas

Ley de Agentes Extranjeros, Lista Engel

24NOV021 Congresistas de EEUU urgen desechar Ley Agentes Extranjeros, Jean Manes lamenta que El Salvador dejara de investigar corrupción. Estados Unidos no ve un avance respecto a la investigación de casos de corrupción en el país desde el 1 de mayo pasado, cuando fueron destituidos los magistrados de la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el fiscal general y además fueron impuestos nuevos funcionarios afines al gobierno. …. La encargada de Negocios también recordó que los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron incluidos en lista Engel por avalar reelección de Bukele.

COSAVI

08NOV025 Congresista pide a embajada atender afectados COSAVI, fiscalía operativo narcotráfico

23MAY026 Congresistas EUA pide de nuevo recibir a víctimas de COSAVI en embajada, demócrata James McGovern insiste reunión embajada

Preocupación cárceles de El Salvador

23MAY026 Desestiman acusación contra Kilmar Ábrego en Tennesse,

23SEP025 Congresista EE.UU preocupación por situación en cárceles El Salvador. Dieciocho congresistas solicitaron al Secretario de Estado que suspenda el envío de más deportados a cárceles salvadoreñas. James P. McGovern y 17 congresistas más.

Caso Kilmar Ábrego

27MAY025 Congresista denuncia bloqueo para ver a Kilmar Ábrego en El Salvador. Glenn Ivey dijo que le negaron el acceso a la prisión a pesar de haber hecho solicitudes formales antes de viajar al país.

03OCT025 Juez EE.UU rechaza reabrir caso kilmar Ábrego García

11MAY025 Congresistas de EE.UU reunión Bukele y visitan CECOT,

Criptomonedas

14SEP022 Congresista de EEUU considera que criptomonedas deberían prohibirse. Brad Sherman, congresista y presidente del subcomité de protección de inversiones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Bloqueo a juez

22SEP020 Congresistas de EE.UU rechazan el bloqueo al Juez Jorge Guzmán de San Francisco Gotera a inspeccionar los archivos militares. Dos legisladores demócratas condenan el obstáculo a que se haga justicia por masacre de El Mozote.

23SEP020 comisión DDHH condena bloqueo, jueces condenan bloqueo archivos, Congresistas denuncian bloqueo archivos

25SEP020 Congresistas de EEUU critican a Nayib Bukele se aparta de la democracia.

19DIC020 Congresistas critican discurso de Bukele sobre El Mozote

Con el triunfo de los demócratas en las elecciones de medio término, el panorama de estos descriptores es una agenda con los mismos objetivos, la situación es un desastre en diversos campos, falta poco para un impago general para repetir las escenas conocidas. amazon.com/author/csarcaralv

Referencias bibliográficas

Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Latino, Redes Sociales, Hemeroteca privada.

[1] RRSS

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