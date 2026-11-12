China subraya política de amistad y apoyo a largo plazo con Cuba

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Beijing/Prensa Latina

China ratificó este miércoles su respaldo a Cuba en la lucha contra las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos, y agradeció a La Habana por su continuo apoyo a los temas de interés fundamental de Beijing.

Wang Huning, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, reiteró la posición del gigante asiático frente a las medidas coercitivas contra la isla.

El máximo asesor político de China dialogó en el Gran Palacio del Pueblo con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien realiza una visita oficial en calidad de enviado especial del Partido Comunista y gobierno.

Wang señaló que las relaciones entre ambos países alcanzaron nuevos hitos bajo la orientación estratégica de sus respectivos máximos dirigentes y destacó los encuentros de alto nivel como impulsores de la cooperación bilateral.

Subrayó la voluntad de China de mantener una política de amistad a largo plazo con Cuba, independientemente de los cambios en el escenario internacional.

También, expresó su confianza en que el Partido Comunista de Cuba (PCC) continuará guiando al pueblo en la construcción socialista y alcanzará nuevos logros en ese proceso.

Agradeció asimismo el apoyo de La Habana a las posiciones de Beijing sobre Taiwán y los derechos humanos.

Por su parte, Rodríguez transmitió los saludos del líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, y del primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, al secretario general del PCCh y presidente chino, Xi Jinping.

El canciller calificó las relaciones con China de estratégicas y de máxima prioridad para Cuba, por tratarse de dos países socialistas con experiencias comunes en la construcción de ese sistema y bajo la dirección de sus respectivos partidos comunistas.

Destacó que los consensos alcanzados por los máximos dirigentes constituyen el eje del desarrollo sólido y sostenible de los vínculos bilaterales.

En ese sentido, resaltó la construcción de una comunidad de futuro compartido entre Cuba y China, la primera de su tipo en el hemisferio occidental.

Asimismo, hizo referencia al reciente pleno del Comité Central del PCCh y a las profundas transformaciones que impulsa Cuba en su modelo económico.

Previamente, Rodríguez dialogó en esta capital con su homólogo chino, Wang Yi, quien destacó la trayectoria de la isla en la defensa de su independencia y soberanía, así como sus esfuerzos por encontrar un camino socialista acorde con las condiciones nacionales.

El diplomático chino expresó su confianza en que la visita de Rodríguez a China contribuirá a impulsar los nexos bilaterales y aportará un nuevo dinamismo a la cooperación entre ambos países.

En ambos encuentros también participó el vice primer ministro cubano y titular del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), Oscar Pérez-Oliva Fraga.

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