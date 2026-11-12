Guterres reclama en COP31 un nuevo pacto de justicia climática

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Ankara/Prensa Latina

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, reclamó este miércoles un nuevo pacto de justicia climática basado en la responsabilidad compartida, para acelerar la transición energética y movilizar los recursos frente al cambio climático.

Durante su intervención en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31), que sesiona en la ciudad turca de Antalya, Guterres afirmó que el acuerdo debe sustentarse en «la responsabilidad compartida, la seguridad compartida y los beneficios compartidos».

El titular de la ONU subrayó que todos los países deben cumplir sus compromisos conforme al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que reconoce las distintas capacidades y obligaciones de cada Estado ante la crisis climática.

Explicó que su propuesta comprende cuatro pilares: acelerar una transición justa hacia fuentes de energía alternativas, proteger a las poblaciones más vulnerables, garantizar financiamiento suficiente y priorizar la cooperación frente a las divisiones geopolíticas.

Guterres señaló que limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius exige triplicar la capacidad mundial de generación de energía renovable para 2035, en comparación con los niveles de 2025, y reducir al menos un 75 por ciento la producción eléctrica a partir de carbón sin tecnologías de reducción de emisiones.

Asimismo, instó a los países desarrollados a aportar al menos 300 mil millones de dólares anuales en financiamiento climático para 2035.

Entre sus propuestas también mencionó gravar las ganancias extraordinarias de las grandes compañías petroleras y destinar esos ingresos a respaldar a los países más vulnerables a los efectos del cambio climático.

Al respecto, afirmó que nueve empresas petroleras podrían obtener beneficios superiores a los 95 mil millones de dólares en apenas tres meses, equivalentes a más de mil millones diarios.

El secretario general advirtió que los desastres climáticos están «devastando vidas, medios de subsistencia y economías» en todo el mundo y describió la trayectoria actual como «un camino hacia la destrucción mutua asegurada».

«Podemos planificar esta transición justa o pagar el precio con caos y pérdida de medios de subsistencia», expresó.

La COP31 comenzó el lunes en Antalya, organizada por primera vez por Türkiye, y se extenderá hasta el 20 de noviembre, mientras Australia preside las negociaciones.

Según Naciones Unidas, la agenda de la conferencia prioriza el financiamiento climático, la adaptación a los efectos del calentamiento global y la transición hacia energías limpias.

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