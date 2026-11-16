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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El sacerdote católico Jhonny Flores presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su homilía, tomado del evangelio, enfatizó que los dones y las cualidades de cada persona se deben poner al servicio del Señor.

Las lecturas de este domingo se centraron en el evangelio de San Mateo, capítulo 25 versículos del 14 al 30, correspondiente a la Parábola de los talentos, como un llamado a la responsabilidad, la confianza y el uso activo de los dones recibidos.

Cristo al relatar esta parábola a sus discípulos, Cristo compara el Reino de los Cielos con un hombre que, antes de partir a un viaje lejano, convoca específicamente a sus servidores de confianza para encomendarles sus bienes.

Esta elección no es casual, pues como el mismo Jesús enfatiza en el Evangelio de San Juan durante la Última Cena, ya no les llama simplemente siervos, sino amigos que conocen sus designios. De este modo, cada uno es reconocido como ese colaborador íntimo y de plena confianza en quien el Señor ha decidido depositar su generosidad.

“¿Nosotros cómo estamos respondiendo a esa confianza del Señor? ¿Estamos siendo coherentes con el Señor? ¿Somos dignos de la confianza del Señor?”, cuestionó el padre.

Otras de las ideas que planteó el padre fue sobre la repartición de bienes y la rendición de cuentas. “A uno le dio cinco millones, al segundo dos y al tercero uno. A cada uno le dio según sus capacidades. Dios no te va a dar aquello que tú no estás capacitado para llevar. A cada uno le dio según sus capacidades y de eso te va a pedir cuentas el Señor” señaló Flores.

El líder religioso ejemplificó que esa acción del Señor también se refleja en la iglesia; “unos cantan, otros oran, unos predican, otros misionan, otros se encargan de los pobres, otros de los enfermos, otros a la educación.”Cada uno diferente, con dones y carismas distintos, pero todo siendo la misma iglesia, diversos dones, un solo espíritu:una sola iglesia”.

“De tus dones y cualidades que Dios te ha dado¿los pones tú a disposición del Señor o haces lo que dice que hace el tercero? los escondes para que los demás no los sepan?, cuestionó el padre.

“Una vez en mi parroquia necesitábamos llevar una misa y no llegaron los del coro, porque a uno de ellos, se le había muerto su madre y tenían que estar en el funeral. Y de repente salió un joven allí entre medio del grupo y dijo: `Padre, yo puedo cantar la misa, yo toco y canto’. Durante diez años nunca nos había dicho que tenía ese don. ¿Por qué lo esconde?”, preguntó el líder religioso.

Flores señaló que este domingo, el Señor reclama algo luego de conceder el don; es decir, todo aquella persona que es buena en algo o hábil debe devolverla al Señor con creces.

“¿Qué haces tú con el don, con el carisma que te dio el Señor? Te haya dado cinco, te haya dado diez, te haya dado uno. ¿Qué estás haciendo con eso?” preguntó el religioso ante la feligresía.

En la parábola, Dios abrió el Reino de los Cielos a los que devolvieron con creces lo que en un primer momento dio Dios; mientras que un tercero que no hizo nada con el bien que le asignó lo condenó.

Al tercero le reclama y le dice: «Siervo malo y perezoso, no te quisiste ni arriesgar”. Flores sostuvo que si lo hubiera intentado y perdido, el Señor habría reconocido su intento.

“¿Cuántos de nosotros, hermanos, lo que a veces no queremos es arriesgar? Queremos que las cosas se den por arte de magia; no es así. Si bien es cierto Dios hace quizás el 99 %, pero quiere que el 1 % lo hagamos nosotros, que nos esforcemos”, puntualizó Flores.

En la procesión de ofrendas, se presentó el retrato de los mártires de la UCA y dos colaboradoras asesinados en 1989 por un operativo militar. La Cripta señalò que los académicos sufrieron persecución y martirio por poner a Dios en el centro de su vida y clamar por verdad y justicia para los pobres y perseguidos.

La comunidad de la Cripta también recordó las enseñanzas de Monseñor Oscar Arnulfo Romero quien señaló que la salvación “es un hecho histórico, no del pasado, sino la historia presente de cada pueblo, de cada hombre, de cada comunidad”.

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