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Redacción Nacionales

@DiarioCOLatino

El representante por el FMLN en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), Irvin Sorto, anunció que esta semana interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Electoral por una presunta “toma” de las instalaciones de la Junta Electoral Departamental (JED) en La Unión por integrantes de Nuevas Ideas.

Es de contextualizar que el pasado jueves, la JED de La Unión recibió las solicitudes de inscripción de los candidatos a concejos municipales de La Unión Sur y Norte por el partido de Nuevas Ideas.

Sorto anunció que denunciarán a la FGR por “intromisión y abuso de autoridad”, ya que según dijo, se retuvo a la Junta Electoral Departamental porque querían, de forma obligada que ese mismo, se inscribieran a sus candidatos; cuando la ley da 72 horas, según informó Sorto. “Metieron la cantidad de gente que usted se pueda imaginar, les bloquearon la entrada y los tuvieron retenidos por horas”, informó Sorto.

Este hecho, lo consideró como “bochornoso”, y consideró injusto que personeros del partido Nuevas Ideas, en uso de la fuerza, hicieran quedar mal a la institución que trabajaba “con gran profesionalismo” que en este caso planteó al TSE, junto a la presidenta y el colegiado.

Explicó ante medios de comunicación que la inscripción inmediata de los candidatos a concejos municipales no permitía revisar a detalle y analizar las solvencias, las cuales podrían estar en mal estado o si alguna de estas, podría ser falsa.

Señaló que “la gente no denuncia por medio”; sin embargo, él lo hace porque se está en medio de un proceso electoral; “sí queremos que se lleve a cabo, la gente va a decidir quién va a ganar, ¿por qué se va a adelantar usted a los hechos haciendo uso de la fuerza? Hace quedar mal a las instituciones”, dijo.

“No me parece justo que gatilleritos de Nuevas Ideas, anden tomando este tipo de cosas que al final entorpecen el proceso y no va a quedar más que denunciarlo en un futuro cercano con nombre y apellido”, señaló.

Sería mañana martes que Sorto presentaría la denuncia ante la FGR para ponerla a prueba o si está a merced de un partido político. Dichas declaraciones las hizo cuando participaba en el proceso de verificación a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) con el fin que no tuvieran afiliación partidaria, el cual, fue organizado por el TSE.

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