TSE verifica que propuestos para integrar las JRV no tengan afiliación partidaria

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) desarrolló la jornada de verificación del requisito de no afiliación partidaria de las personas propuestas para integrar las Juntas Receptoras de Votos (JRV) de cara a las elecciones de 2027.

Esto, es la continuidad a los procedimientos de verificación realizados con anterioridad con las propuestas para integrar las Juntas Electorales Departamentales (JED) y las Juntas Electorales Municipales (JEM).

Las JRV, según informó el organismo colegiado constituyen uno de los componentes fundamentales del sistema electoral debido a las responsabilidades que desempeñan durante la jornada de votación. De hecho, la no afiliación partidaria es un requisito legal establecido en el Código Electoral en su artículo 101.

La actividad contó con la participación de representantes del Ministerio Público, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), partidos políticos, personal técnico e institucional del TSE.

La presidenta del organismo colegiado, Roxana Soriano, enfatizó que estos procesos, se desarrollan de forma ordenada, verificable y apegada a la legislación electoral como parte de los esfuerzos para “garantizar una jornada electoral eficiente y transparente”.

Serian más de 8,900 Juntas Receptoras de Votos que se distribuirán en todo el territorio nacional, por lo que, los partidos políticos legalmente inscritos junto a los técnicos y representantes del TSE verificaron que los propuestos no coincidieran con el padrón de los partidos.

En sí, fueron comparados los números de Documentos Únicos de Identidad (DUI) de las personas propuestas por cada partido político con la lista de los afiliados de cada instituto político. A la actividad en sí, no tuvo acceso la prensa, ya que se argumentó por parte del TSE que va en consonancia con el respeto a la Ley de Protección de Datos Personales y a la Ley de Partidos Políticos.

En la actividad, se utilizó una computadora sin disco duro y el sistema operativo funcionó a través de una memoria USB que reemplaza el almacenamiento. Cada representante introduce su memoria en un equipo asignado y realizan las pruebas de autenticidad de los DUIs.

Para completar los cargos que queden vacantes en las JRVs, el organismo colegiado debe realizar un sorteo entre los integrantes de la base de datos de voluntarios que llenaron su solicitud para integrar las JRV.

“En las últimas semanas, el Tribunal Supremo Electoral ha desarrollado importantes actividades contempladas en su planificación, entre ellas los procedimientos de verificación de requisitos legales, sorteos para determinar la quinta posición en organismos electorales temporales y jornadas de juramentación de quienes asumirán responsabilidades en la organización de los próximos comicios”, comentó el TSE a través de un comunicado de prensa.

Además, enfatizó que el TSE ha avanzado en los procesos de verificación de materiales electorales, incluyendo las pruebas técnicas de la tinta indeleble que será utilizada durante la jornada de votación, como parte de los controles de calidad establecidos para el proceso electoral.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...