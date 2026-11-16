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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) oficializó la inscripción de cuatro candidatos a alcaldes en el departamento de San Salvador; la actividad fue realizada en la Junta Electoral Departamental (JED).

En la actividad, estuvieron presentes los 4 candidatos a alcaldes de los 5 municipios que conforman San Salvador, así como el presidente de ARENA, Carlos García Saade y la diputada de la Asamblea Legislativa, Marcela Villatoro.

Los candidatos que se inscribieron fueron: Alejandro Nóchez por San Salvador Centro; Efraín Cañas, por San Salvador Sur; Mario Castillo por San Salvador Este; y Jorge Perla por San Salvador Oeste. Por San Salvador Norte, no se presentó la inscripción; por lo que se deberá completar dicha inscripción.

El presidente de dicho instituto político, Carlos García Saade, explicó que la inscripción restante se realizará el próximo miércoles 18 de noviembre cuando se complete la documentación de las candidaturas. Saade agradeció a las estructuras del partido por acompañar a los candidatos.

Mientras que Alejandro Nóchez, actual concejal de San Salvador Centro y candidato por el mismo municipio dijo que “hoy damos un paso firme y responsable hacia la construcción de un San Salvador Centro más ordenado, moderno y con oportunidades para todos sus habitantes. Nuestro compromiso es escuchar a cada comunidad y trabajar con transparencia desde el primer día».

En declaraciones a los medios, Nóchez destacó que impulsará proyectos municipales en favor de los capitalinos. Además, enfatizó que sus 12 años de experiencia como alcalde de Ayutuxtepeque y 3 años como concejal le han permitido acercamientos con las comunidades y conocer sus necesidades más urgentes.

En caso de ganar la silla edilicia, prometió buscar alianzas con instituciones del Gobierno y empresas privadas para atender las necesidades de la ciudadanía.

En las elecciones de 2024; ARENA, solamente logró agenciarse con una municipalidad, la de La Libertad Este con Milagro Navas, quien busca también su reelección.

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