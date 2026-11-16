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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) desarrolló una vigilia por el 37 aniversario de sus mártires, asesinados la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Esto representa una esperanza y la constante búsqueda de verdad y justicia.

Los salvadoreños encendieron velas y realizaron una procesión de farolitos por el campus de la universidad; luego a lo largo de la noche, se realizó una Santa Misa, y actos culturales para recordar el legado que dejaron los padres. Durante la primera estación de la procesión de los farolitos, se reflexionó sobre la realidad que enfrentan los jóvenes ante la falta de oportunidades de empleo digno. La segunda estación estuvo dedicada a la reflexión sobre los derechos humanos. Otra de las estaciones estuvo dedicada a la resistencia de las mujeres.

El asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en la UCA, ocurrió cinco días después del inicio de la ofensiva guerrillera «Hasta el tope». Un comando de élite del ejército salvadoreño asesinó a Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López Juan Ramón Moreno (España), Joaquín López (El Salvador), y a la trabajadora de la UCA, Elba Ramos, y su hija Celina, ambas salvadoreñas.

“Hoy la UCA se llena nuevamente de alegría al recibir y abrir sus puertas a la población salvadoreña y centroamericana”, dijo el rector de la UCA, padre Mario Cornejo. A la vez sostuvo que si bien, el hecho fue doloroso para la universidad y el pueblo salvadoreño, a la larga “nos llena de esperanza porque nos dice que vale la pena buscar la verdad y la justicia en favor de la reconciliación y especialmente en favor de las víctimas”.

Cornejo recordó la actuación del padre José María Tojeira que siempre buscaba la verdad en favor de los mártires; “él siempre buscó esa verdad porque creía que hallando la verdad para ellos, encontraríamos verdad y justicia para muchas de las víctimas del conflicto armado y otras más actuales”.

Previo a la vigilia, en el campus se realizaron alfombras para la procesión de farolitos en la noche. Claudia Lozano, asistente al aniversario de los mártires de la UCA, quien junto a su grupo elaboró una alfombra dijo que “es un orgullo” conmemorar la vida de los jesuitas y todas las enseñanzas que dejaron. “No es un día más, sino, es un evento en el que podemos tener memoria y aprender de los ejemplos que ellos dieron y hacer las alfombras es una manera de demostrar cuánta admiración les tenemos”.

Familias del Bajo Lempa y organizaciones sociales participaron en la procesión de los farolitos con una manta que contenía escritos los nombres de personas detenidas bajo el régimen de excepción.

Salvador Ruiz, líder de las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa, consideró que conmemorar el aniversario de la masacre de los jesuitas permite refrescar la memoria histórica y mantener viva la búsqueda de justicia social.

“Es mantener viva la esperanza de que una sociedad soñada como la que soñaron los mártires de la UCA, una sociedad en paz, con justicia social, es posible construirla; ese es el legado de los mártires. Cada año estamos aquí para recordar su memoria, pero también para acordar que tenemos este compromiso como sociedad, de construir un mundo distinto, en paz, con justicia y sobre todo ahora en un contexto de crisis en el país, donde los derechos humanos han sido violentados, donde los empobrecidos son condenados de manera injustificada, cuando la persecución política vuelve al país, como la que vivieron nuestros mártires”, planteó Ruiz.

Para el padre Francisco Díaz, recordar el martirio de los jesuitas asesinados en el 89 es una oportunidad para recuperar la humanidad. “Es cierto que es un hecho lamentable pero por eso, los recordamos bailando, cantando y orando, ese es modo de revertir los deseos de venganza y transformarlos en un deseo y propósito de humanidad de reconciliación y fraternidad”.

Claudia Blanco, ex estudiante UCA, señaló que año con año asiste a la conmemoración de la masacre de los jesuitas, porque es una forma de “exclamar por justicia”. “Somos de la generación que estudiábamos en la UCA cuando sucedió el martirio, era nuestro rector al que asesinaron (Ignacio Ellacuria), lo amábamos, lo admirábamos, y venir aquí se siente como una esperanza de que algún día veremos justicia, tanto para los mártires de la UCA como para los mártires de El Salvador”.

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