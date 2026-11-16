FMLN presenta en Morazán sus apuestas para fortalecer la agricultura, la salud y desarrollo territorial

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Redacción Nacionales

@Diaio Co Latino

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) realizó este domingo 15 de noviembre su lanzamiento territorial en Jocoaitique, departamento de Morazán, con la participación del candidato presidencial, doctor Rafael Aguirre, y la candidata a la vicepresidencia, Madaí Santos, quienes compartieron sus principales compromisos y propuestas para el desarrollo del departamento y del país.

Durante el encuentro, ambos candidatos destacaron el valor histórico de Morazán y reconocieron el papel de sus habitantes en la construcción de la historia nacional. Asimismo, reiteraron que las familias deben ocupar el centro de las políticas públicas, los programas y las decisiones de un próximo gobierno.

Uno de los principales ejes abordados por Rafael Aguirre fue el fortalecimiento de la agricultura, a la que identificó como una apuesta estratégica para Morazán y para la seguridad alimentaria de El Salvador.

Entre las propuestas presentadas destacan el respaldo a pequeños y medianos productores, la creación de bancos de semillas criollas y adaptadas al clima, el acompañamiento técnico, mecanismos de financiamiento acordes con los ciclos productivos y un fondo de emergencia para atender las dificultades que enfrenta el sector agrícola.

Por su parte, Madaí Santos presentó propuestas enfocadas en la conectividad vial, el turismo y el fortalecimiento de las oportunidades económicas para las comunidades de Morazán.

La candidata a la vicepresidencia señaló que mejorar la red de carreteras y caminos permitirá integrar comunidades, dinamizar el comercio y facilitar el acceso a servicios esenciales como salud y educación.

Además, destacó el potencial turístico del departamento, tanto por su riqueza histórica como por sus posibilidades de desarrollo económico. En ese sentido, planteó acompañar a jóvenes, mujeres emprendedoras y pequeños y medianos negocios que contribuyen a generar empleo y dinamizar la economía local.

Santos también expuso compromisos orientados a fortalecer la autonomía económica de las mujeres, mediante un programa sostenido de acceso al mercado de tierras que contemple la entrega de escrituras de propiedad, especialmente para reconocer y respaldar el trabajo de las mujeres en el campo.

Ambos candidatos coincidieron en que los desafíos que enfrentan las familias salvadoreñas requieren soluciones construidas desde los territorios y con la participación de distintos sectores de la población.

Con este encuentro en Morazán, el FMLN destacó su apuesta por una agenda que priorice la producción nacional, el acceso a la salud, la infraestructura, el desarrollo económico local y las oportunidades para las mujeres y las familias salvadoreñas.

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