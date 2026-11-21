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ALGO MÁS QUE PALABRAS

“No dejemos que decaiga el valor ciudadano, de un ser inviolable, similar a sus análogos, libre y comprometido”.

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Víctor CORCOBA HERRERO/ Escritor

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Hoy más que nunca, en un mundo globalizado como el presente, hemos de hacer justicia y cultivar el espíritu tolerante, con consideración y aprecio por la gran variedad de cultos y culturas que nos circundan, por nuestras formas de expresión y maneras de ser heterogéneas. En consecuencia, sólo la condescendencia y un espíritu justo reconocen los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. Justamente, el propio futuro nuestro y el del planeta, tampoco pueden negociarse en los términos de quienes son poderosos y se lucran con sus afanes destructivos. Estamos, pues, ante un momento crucial: o actuamos o nos abrasamos. Las señales están en todas partes, con una inseguridad manifiesta que nos deja sin vocablos.

El trance surge en cualquier parte del orbe, es como un continuo acontecer de incidencias, que no suelen predecirse, porque casi siempre los que ostentan el poder suelen estar completamente desconectados de la realidad, coexistiendo en su mundo de caudillaje, con los consabidos vicios y vacíos. La gestión, por consiguiente, pasa por ser más responsables. En efecto, solemos hablar más de armas y aranceles que de la supervivencia de las generaciones futuras. Seamos entonces más conscientes de que las disputas, entre unos y otros, son absurdas. Ciertamente, nos requerimos entre sí y aquel que no quiera morar surcando la ecuanimidad, transpóngase a vegetar en el desierto. No dejemos que decaiga el valor ciudadano, de un ser inviolable, similar a sus análogos, libre y comprometido.

Asimismo, es cierto que los aprietos rondaron los múltiples horizontes a través de la historia, pero esto ha de servirnos como avance, para hincar el diente de que todas las épocas, requieren de un espíritu cooperante y colaborador, sin deseo de dominación y con desvelo hacia el rescate de los más indefensos. Precisamente, la virtud de la rectitud y de la firmeza, evidencian y ponen la exigencia en nuestras propias entretelas, diciéndonos que no puede haber verdadero bien para unos, mientras no cohabita para todos. La persona objetiva y equilibrada, siempre va a estar en guardia como un verdadero poeta, vigilando su particular comportamiento para que no perjudique a los demás; y, si comete un error, no sólo lo enmienda, además pide perdón.

Sin duda, este es el camino que hemos de tomar, aunque tengamos que reprendernos y rogar disculpas. Cualquier sacrificio personal que hagamos, para ponerlo a disposición de la comunidad, será una lección colectiva. Indudablemente, ante el cúmulo de corrupciones que nos acosan y nos dejan sin respiración, son estas realidades las que nos regeneran promoviendo la legalidad, de un estado democrático y de derecho. Necesitamos ejemplarizar los ambientes, no únicamente con vigor flexible, también con actuaciones que rehúyan de fraudes, usuras, burlas o deshonestidad. Aborrezcamos, de igual forma, el favoritismo y no comerciemos con favores. Reconozco que la liberación no es fácil, ante el cúmulo de gentes que tienen hambre y sed de justicia, pero nada es imposible.

Oigámonos y escuchémonos, e iniciemos un discernimiento compartido capaz de ahondar en nuestras raíces anímicas, antes de que la sucesión de hechos nos desmoronen por completo y, decidan por nosotros, la dirección del camino a conquistar. Ahora bien, la pasividad o indiferencia, en un ser pensante tampoco tiene sentido. Recordémoslo a diario, no hay que dejar hacer. Hemos de concebir en comunión y en comunidad el obrar, para rehacernos y poder germinar la promesa de honestidad y armonía que el propio aliento continúa suscitando en el alma. Así, el trabajo no es un simple instrumento más, es tanto un derecho como un deber, que acrecienta el cometido de nuestra vida. Por tanto, las simples ayudas no pueden ser la única salida, ya que el objetivo es dignificarnos.

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