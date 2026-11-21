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Por Leonel Herrera*

Un grupito de fariseos y falsos profetas otorgó esta semana su bendición al poder, en vez de ponerse al lado de los pobres y oprimidos, como haría Jesús y como quiere Dios.

Como en años anteriores, conocidos pastores de iglesias evangélicas llegaron a la Asamblea Legislativa el pasado 17 de noviembre, en el marco del “Día de la Oración”.

Los líderes religiosos traicionaron los principios del evangelio, que mandan a rechazar las injusticias y la dominación de los poderosos; y rindieron pleitesía al régimen autoritario que impone sus designios mediante el control total del poder estatal.

“El templo” donde estos pastores, genuflexos a los poderes terrenales, oraron fue -precisamente- el recinto donde se han aprobado cientos de leyes y decretos injustos, que deberían ser rechazados por cualquier cristiano mínimamente consecuente con los preceptos evangélicos.

Ahí se aprueba cada mes el régimen de excepción que, con el falso argumento de la seguridad pública, mantiene encarceladas a miles de personas inocentes y ha provocado la muerte en prisión a más de 500 personas en los últimos cuatro años, según registros del Socorro Jurídico Humanitario.

También ahí se aprueban, en cada sesión plenaria, obscenos decretos de endeudamiento público que han hipotecado al país y empeñado a las presentes y futuras generaciones. Sólo esta semana se aprobaron, en menos de una hora, préstamos y bonos por casi mil millones de dólares, con lo cual la deuda externa del país alcanza los 36,000 millones de dólares, equivalentes a más del 90% del PIB.

En esa Asamblea se derogó hace dos años la ley prohibitiva de la minería y se aprobó una nueva normativa que permite la extracción de metales del subsuelo nacional. Esto fue en un clásico madrugón, al mejor estilo de “los mismos de siempre”: sin estudios técnicos, sin ningún debate, sin escuchar a los expertos y sin tomar en cuenta la opinión de las mismas iglesias.

Ahí también se han aprobado normativas como la “Ley Alabí” para favorecer la corrupción, leyes inútiles como la del Bitcoin y decretos para desmantelar la democracia, como los que destituyeron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General y a un tercio de los jueces, el 1o de mayo de 2021.

Ahí oraron estos fariseos y falsos profetas. En esa Asamblea que, entre muchas otras cosas, se niega a eliminar el IVA a las medicinas, los alimentos e insumos agrícolas para bajar los precios y reducir el costo de la vida; y se resiste a aprobar impuestos a los más ricos y a las grandes empresas.

En fin, en esa Asamblea que no responde a las legítimas demandas y aspiraciones de vida digna de la población salvadoreña, sino a los intereses económicos y delirios políticos del clan familiar gobernante y sus secuaces.

Por eso, estos impostores de la labor evangélica, además de comparecer ante Dios en el juicio final, también tendrán que rendir cuentas ante la justicia pos dictadura y la historia del país. Esto, independientemente de si su sometimiento al poder fue por interés económico, miedo a represalias o apoyo convencido al régimen autocrático.

Porque estuvieron con los poderosos, en vez de estar con los presos inocentes, los perseguidos políticos, los vendedores desalojados, los trabajadores despedidos, los desempleados, los que no se alimentan bien por falta de dinero, los enfermos, los que sufren…, con quienes estaría Jesús y a quienes prefiere Dios.

Si quieren evitar el juicio divino y la condena de la historia, estos pastores deberían abandonar su silencio cómplice y empezar a denunciar las injusticias, la corrupción, los abusos de poder, las violaciones de derechos humanos y demás pecados de la injusticia estructural que ofenden a Dios y violentan los principios evangélicos de justicia e igualdad.

Ojalá se conviertan, todavía están a tiempo.

*Periodista y ambientalista.

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