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Sara Monroe

Colaboradora

Con motivo de la visita oficial a El Salvador del director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, Eliel Hasson Nisis, el Colectivo de Resistencia Obrero Sindical Salvadoreño (CROSS) emitió un pronunciamiento público en el que alerta sobre una grave crisis de derechos laborales y sindicales en el país. El documento, fechado el 17 de noviembre en vísperas de la ceremonia del Premio Nacional al Trabajo Decente 2026, cuestiona la imagen de cumplimiento normativo que proyectan las autoridades gubernamentales.

En su misiva dirigida al representante internacional, la organización sindical reconoce la investidura de la OIT como ente rector de las normas internacionales del trabajo y espacio de tutela tripartita. No obstante, advierte que la actividad oficial programada para el 18 de noviembre contrasta frontalmente con la realidad cotidiana que enfrenta la clase trabajadora salvadoreña, señalando una serie de prácticas que contravienen convenios fundamentales ratificados por el Estado.

Bloqueo registral y persecución sindical

El primer eje de la denuncia apunta al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), al que acusan de mantener una política selectiva de obstrucción administrativa. Según el colectivo, se ha negado o retrasado injustificadamente la entrega de credenciales a las juntas directivas de más de 200 sindicatos, federaciones y confederaciones independientes. Esta situación deja en indefensión jurídica a miles de empleados, anula su personería para actuar en juicio y paraliza de facto la negociación colectiva, vulnerando los Convenios 87 y 98 de la OIT.

Asimismo, el pronunciamiento denuncia la persistencia de represalias, hostigamiento y capturas arbitrarias de dirigentes sindicales bajo el amparo de medidas de excepción, manteniendo a líderes laborales privados de libertad. A ello se suman despidos masivos e injustificados en instituciones estatales y municipalidades —incluidos directivos con fuero sindical amparados en el artículo 47 de la Constitución y el artículo 248 del Código de Trabajo— sin debido proceso ni pago oportuno de indemnizaciones, casos que continúan bajo examen ante el Comité de Libertad Sindical.

Rechazo a la jornada de 11 horas y precarización

Otro punto de alarma es la iniciativa discutida en el Consejo Superior del Trabajo bajo el concepto de «modernización del tiempo de trabajo», mediante la cual se plantea instaurar jornadas ordinarias de cuatro días laborales con 11 horas diarias. El movimiento obrero rechaza categóricamente esta propuesta al señalar que mantiene la carga de 44 horas semanales mientras elimina la conquista histórica de la jornada máxima de ocho horas establecida en el artículo 38 constitucional, incrementando los riesgos psicosociales, los accidentes laborales y los costos de transporte y cuidados que recaen de forma desproporcionada sobre las mujeres trabajadoras.

En el ámbito contractual, el colectivo denuncia la institucionalización de la figura fraudulenta de «servicios profesionales» y la tercerización encubierta tanto en el sector público como en el privado. Este esquema despoja al personal de estabilidad laboral, aguinaldo, vacaciones remuneradas, cobertura de salud en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y cotizaciones previsionales en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). De igual forma, señalan atropellos contra el Magisterio Nacional por la aplicación de la llamada «Modernización Educativa» del Ministerio de Educación (MINEDUCYT), mediante órdenes verbales que imponen entradas a las 6:15 a. m., turnos vespertinos a las 12:15 p. m. y capacitaciones obligatorias en horarios de descanso.

Evaluación del Trabajo Decente y exigencias

Al contrastar el panorama nacional de 2026 con los cuatro pilares estratégicos de la OIT, CROSS concluye que El Salvador no cumple con los principios del Trabajo Decente. Subrayan que el país figura en la categoría de «violaciones sistemáticas de los derechos» en el Índice Global de los Derechos 2026 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), caracterizado por altos índices de informalidad, salarios mínimos insuficientes frente al costo de la canasta básica y un diálogo tripartito (Convenio 144) que califican como una simulación institucional tras excluir a las organizaciones críticas y rechazar el debate sobre la reducción progresiva de la jornada hacia las 40, 36 y 30 horas semanales.

Finalmente, el movimiento sindical solicitó formalmente a Eliel Hasson Nisis evitar que la presencia de la OIT sea instrumentalizada para legitimar incumplimientos normativos, sostener una reunión directa y sin intermediarios gubernamentales con los sindicatos independientes para recibir expedientes documentados, e instar al Estado salvadoreño a restablecer de inmediato la libertad sindical y desistir de cualquier reforma regresiva contra la jornada de ocho horas.

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