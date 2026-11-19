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César Ramírez

@caralvasalvador

El origen de la actual circunstancia… un gobierno populista

El 9 febrero de 2020 fue el anuncio de una saga de eventos inconstitucionales, , aquella ocupación de la Asamblea legislativa era el preludio de acciones que se encaminaron a destruir la República, los Acuerdos de Paz, la democracia e incluso la lectura de nuestra historia post guerra civil, con un agravante las Fuerzas Armadas fueron instrumentalizadas para un evento eminente civil y político, ese fue un mal presagió de nuestro futuro.

Elementos del populismo “insostenible”

¿Qué es el populismo?

“… correspondería a los regímenes donde los gobernantes están dispuestos a adoptar una diversidad de medidas tendientes a ganarse la simpatía de la población, incluidas algunas contrarias a un Estado democrático, pero no para generar condiciones que permiten mejorar de manera sostenida su bienestar, sino para gozar de altos niveles de popularidad y permanecer en el poder ”[1]…

En el libro de William Pleites cita la referencia de Krause El pueblo soy yo México editorial Debate 2019, “ Aquellos gobiernos y lideres políticos, tanto de izquierda como de derecha, que se distinguen por comportamientos demagógicos diversos como los siguientes: estigmatización de los profesionales de la política, odio o descalificación hacia sus adversarios, exaltación de la figura del líder o caudillo, articulación de un discurso que idealiza al pueblo y que apela con frecuencia a la movilización y participación de las masas populares, aversión hacia las instituciones en las que se sustenta el pluralismo democrático y propensión al uso discrecional, dispendiosos o insostenible de los recursos públicos[2]… agregaríamos en nuestra realidad salvadoreña: reserva de datos públicos, préstamos internacionales a discreción, uso de ahorros de pensionados, eliminación de instituciones de la República e instrumentalización de la Fuerza Armada.

La Fuerza Armada en función del populismo desde el 9 de febrero 2020

El asalto a la Asamblea Legislativa demostró una obediencia ciega de la Fuerza Armada que alteró la independencia de poderes de la República, no comprendiendo sus límites ni su función institucional, después de aquél evento la saga se ha profundizado con un régimen de excepción “ilimitado” como las cadenas perpetuas bajo la nueva ley penal, además la prisión a inocentes, la muerte en custodia del Estado y ahora el envío de la Fuerza Armada a Haití: ¿La Fuerza Armada ejerce una acción constitucional? ¿la debida obediencia permite exceder un dominio territorial en el Estadio Silvio Cator en Haití? ¿La Fuerza Armada tiene facultades fuera de la Constitución o tiene poder de jurisdicción en otro Estado? La Fuerza Armada en El Salvador tiene (o tenía) en su capítulo VIII de la Constitución Art. 211-217 sus facultades normativas, en consecuencia, si el pueblo salvadoreño no conoce un Tratado con Haití, que debe incluir a la ONU, EE.UU, la Asamblea o Congreso de Haití etc., entonces solo somos otra nación invasora.

Estados Unidos, ONU, Haití, El Salvador misión militar

El despliegue de tropas salvadoreñas según su misión original era 20DIC024 “FAES participa evacuaciones aeromédicas en Haití”, pero eso cambió por el anuncio del 30SEP026 “FAES se unirá a fuerza para suprimir pandillas en Haití”; misión difícil concretar, los grupos irregulares (pandillas haitianas) están integrados por niños y adolescentes y su número aproximado según la ONU es de 12,000 miembros.

En este tejido político militar el anuncio destacamos los siguientes guiones de prensa: 18OCT026 “Cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití; 02NOV026 Trump avala despliegue salvadoreño en Haití y descarta enviar ayuda, ese acto ha provocado el aumento en número de fuerzas militares salvadoreñas en ese país, 03NOV026 El portavoz de la ONU Stéphane Dujarric señaló que la mayoría de los efectivos salvadoreños adicionales no forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas[3]; 04NOV026 ONU soldados salvadoreños en Haití actúan fuera del mando de GSF; 06NOV026 GOES afirma que tropa en Haití no son de ocupación; 09NOV026 El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington no participa “de forma activa” en el despliegue de tropas salvadoreñas en Haití[4]; 10NOV026 Salvadoreños en Haití destruyen casa de un cabecilla de pandilla; 13NOV026 G7 brinda su apoyo a fuerza armada de supresión de pandillas en Haití con el mandato de la ONU; 17NOV026 GOES no revelará convenio con Haití por tropas afirma Ulloa… En esta situación la Fuerza Armada de El Salvador no tiene apoyo “activo” de Estados Unidos, el G7, ONU, tampoco coordina con el GSF en consecuencia se encuentra bajo su propio criterio, lo cual puede considerarse muy preocupante en los continentes del derecho internacional, como los Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional[5].

En estas circunstancias extremas, el rescate de cuatro salvadoreños debió considerarse una misión no militar, ahora la presencia salvadoreña en Haití puede prolongarse indefinidamente, pero esa acción es insostenible en la triste economía nacional, la Fuerza Armada no puede y no debe sustituir a las fuerzas haitianas en su propio destino, son ellas las responsables de su nación. amazon.com/author/csarcaralv

[1] “La economía salvadoreña después de la independencia, por qué estamos como estamos / William Pleites – San Salvador: Colección Bicentenario, 12 Serie Historia, vol.2 Ministerio de Educación; 2022, pág 433

[2] Ídem pág. 433

[3] https://www.laprensagrafica.com/internacional/onu-aclara-que-militares-salvadorenos-desplegados-en-haiti-estan-fuera-del-mandato-de-su-oficina-de-apoyo-20261103-0009.html

[4] https://www.infobae.com/el-salvador/2026/11/09/marco-rubio-sobre-el-despliegue-salvadoreno-en-haiti-nosotros-no-participamos-de-forma-activa/

[5] https://www.iberley.es/legislacion/articulo-7-estatuto-roma-corte-penal-internacional

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