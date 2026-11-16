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– Pacifico Chavez

“Coyol quebrado, coyol comido” es la regla de vida de muchos hogares en nuestro país. Para quienes viven de esta manera todo ingreso ya tiene destino, normalmente: comida, medicinas, deudas. Cuando el dinero es limitado se prioriza en lo mas elemental: seguir viviendo.

Una familia que consigue diez dólares al día debe distribuirlos entre el desayuno, el almuerzo y la cena de todos sus miembros. La madre hace cuentas mentalmente: «Tocará comer huevos, frijoles, pan y tal vez macarrones. Quizá alcance para abonar algo a la cuenta de la tienda de la niña Laura y comprar la cartulina para la tarea. Mañana veremos».

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025 del Banco Central de Reserva (BCR) no publica una cifra exacta de cuántos hogares viven estrictamente con un salario mínimo legal, ya que mide los ingresos por promedio y por umbral de pobreza. Sin embargo, sí reporta que el 22.5 % de los hogares (aproximadamente unos 459,725 hogares) vive en situación de pobreza monetaria.

¿Por qué viven en esta condición por años y generaciones? ¿Dónde está la limitación para generar más y desarrollarse? Hay muchos que piensan que esta porción de la población vive así porque no se esfuerzan, porque carecen de educación financiera o hasta por falta de ambición. Pero en la medida que se profundiza en su realidad hay ciertas condiciones que dificultan aún más el progreso de estas personas.

Existe un indicador que se conoce como movilidad social intergeneracional, el cual calcula cuántas generaciones necesita un niño nacido en el 10 % más pobre de su país para alcanzar el ingreso promedio nacional. En América Latina, según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) el tiempo necesario oscila entre 6 y 11 generaciones (de 180 a 330 años), muy por encima del promedio de 4.5 a 5 generaciones de los países desarrollados.

Una investigación de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen) del 2024 concluye que un salvadoreño nacido en un hogar pobre tarda 6 generaciones en ascender a un decil superior de ingresos.

En su Análisis multidimensional del desarrollo en El Salvador, la OCDE en el 2023 advierte que el 46 % de los niños de 0 a 5 años y el 40 % de entre 6 y 15 años viven en hogares con carencias multidimensionales. El organismo señala que sufrir privaciones en estas etapas tempranas genera un riesgo muy alto de heredar la pobreza en la vida adulta.

¿Qué factores frenan el ascenso? Se debe evaluar, al menos, los siguientes aspectos: salud, acceso y calidad educativa, acceso a tecnología, oportunidades laborales, salarios justos y protección social. El Salvador presenta sus mayores rezagos en la calidad educativa, la formalidad laboral y la cobertura de seguridad social.

¿Cómo afrontar esta situación? ¿Hay responsables de generar soluciones y romper barreras?

Si la pobreza puede transmitirse de una generación a otra, romper ese ciclo requiere algo más que esfuerzo individual. Requiere oportunidades reales. Y muchas de esas oportunidades dependen de decisiones que tomamos como sociedad y que quedan reflejadas en un documento al que pocas veces prestamos atención: el Presupuesto General de la Nación.

Vale la pena, entonces, examinar cómo se están utilizando los recursos públicos. Comencemos con una mirada a la ejecución presupuestaria de 2026, un año que está por finalizar.

El presupuesto votado fue de $10,555,580,928 ahora bien según reporte en el portal de transparencia el presupuesto ejecutado a septiembre del 2026 se ha modificado llegando a $11,239,016,049 que incluye $1,512,178,386 en Préstamos externos.

¿Cómo saber si este dinero público responde a nuestras necesidades como población?

Por ejemplo en el ramo de Educación se han ejecutado a septiembre de este año $1,188.32 millones un 67.2% de lo presupuestado que eran $1,767.8 millones, para el año que viene se ha presentado para Educación $2,700,198,993.

Tanto en el 2024 como en el 2025 se ejecutó menos del 90% del presupuesto aprobado, entonces cabe la siguiente pregunta:

¿Tendrá el gobierno la capacidad de gestión para ejecutar casi $1,000 Millones más en educación?

La educación siempre se ha planteado como la solución para el progreso, luego están la salud y el empleo es en esos puntos primordialmente es donde como ciudadanos debemos estar atentos a dar seguimiento a la promesa del Presupuesto y a las políticas que acompañan su ejecución.

Debemos acostumbrarnos a prestar atención al presupuesto, en estos días están llegando los responsables de las diferentes carteras a la Asamblea Legislativa, específicamente a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, aún no llegan Salud y Educación así que atentos.

El Ministerio de Desarrollo Local ya presentó en la Comisión, hay que señalar que en el 2026 se le aprobaron $39 Millones y ahora para el 2027 se está solicitando para esta cartera $13.6 millones, menos de la mitad ¿Por qué la reducción?

Durante su presentación la Ministra describió 3 ejes estratégicos, el primero se denomina Bienestar social a nivel local, donde uno de sus componentes tiene que ver con la generación de alimentos, empleo y soberanía alimentaria para el cual están solicitando $10 millones adicionales a los $13.6 millones presupuestados inicialmente. ¿Qué decidirán los diputados de la Comisión? ¿Merece un análisis y estudio serio esta solicitud? Con los efectos relacionados al fenómeno del “Super Niño” ¿No será que debemos poner atención a esta resolución?

El presupuesto no es solamente una colección de cifras. Es una declaración de prioridades. Nos dice qué problemas estamos dispuestos a enfrentar, cuáles dejamos para después y qué oportunidades estamos construyendo para las próximas generaciones. Por eso, cuando se discute el presupuesto, también se está discutiendo nuestro futuro.

!Avancemos, pues!

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