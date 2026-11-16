Julio Enrique Ávila: el poeta que llamó a El Salvador «El Pulgarcito de América»

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En el aniversario de su fallecimiento, recordamos al escritor salvadoreño y las emotivas palabras con las que expresó su profundo amor por la patria.

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El 16 de noviembre de 1968 falleció Julio Enrique Ávila, el poeta salvadoreño cuya expresión «El Salvador, Pulgarcito de América» se convirtió en una de las frases más entrañables y conocidas con las que se identifica a nuestro país.

Meses antes de su fallecimiento, el 7 de marzo de ese mismo año, recibió la Orden Nacional José Matías Delgado, distinción que reconocía su trayectoria y sus aportes a la cultura y las letras salvadoreñas.

Al conmemorar su aniversario luctuoso, evocamos las palabras que pronunció al recibir esta distinción, un hermoso testimonio de su sensibilidad y del profundo amor que sentía por su tierra

«El Salvador es pequeño, diminuto; por eso otrora lo nombré “El Pulgarcito de América”. Es apenas un terroncito de tierra colocado en el centro de la esfera, ¡pero es mi patria! Es más pequeño aún el corazón humano y, sin embargo, es capaz de soportar las más grandes penas y de encender los más grandes amores. De allí este amor idólatra que siento por mi tierra».

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