ESA PAPA CALIENTE QUE SUPONE EL SECUESTRO DE NICOLÁS Y CILIA PARA EU

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Luis Arrnoldo Colato Hernández

Educador

Cuando EU en enero secuestra al presidente Nicolás Maduro y a su esposa de Caracas, desplegando un gran número de armas nuevas que dejaron sorprendida incluso a Rusia, un uso desproporcionado de fuerza, sin justificación legal, desbordando a los defensores, desconectando remotamente los sistemas antiaéreos, favoreciéndose de la licencia de la que miles de tropas autóctonas gozaban ese día, EU alcanzan un logro mediático.

Una pírrica victoria.

Porque secuestran a dos inocentes, mientras se exhiben ante un poder que lo supera por mucho, Rusia.

A los costes materiales que supone aquella operación, deben sumarse otros: las bajas propias no reconocidas, evidenciadas en las emergencias de Guantánamo y el sistema hospitalario de Florida, además de ese curioso entierro de varios féretros, con despedida militar incluida que se practicó en tres camposantos diferentes en suelo estadounidense, inmediato a la operación, que señalan varios periódicos y fuentes independientes, ligándolos a la numantina defensa al presidente Maduro de los cuadros venezolanos y cubanos, que expuso esas nuevas armas antipersonal que EU desarrolló, que desconocían sus adversarios, Rusia principalmente, pero también China, Corea del Norte y, por supuesto, a Irán, desarrollando de inmediato contramedidas para estas.

Pero eso no es todo, tampoco lo más grave: las razones argüidas como justificación para aquel operativo son falsas, lo que reconocen los estadounidenses casi de inmediato.

No hay tal cartel de lo soles, ni narcotráfico en suelo venezolano, ni embarcaciones con drogas, todo fue un vil montaje dirigido a justificar lo que ya desde un primer momento era una farsa entendida por todos, que deja a EU como el villano de este cuento de horror, reduciéndolo al papel vergonzoso y caricaturesco de lobo desdentado y sin aire, que ahora no sabe qué hacer con el problema que se provocó a sí mismo por arrogancia.

Si aún quedaba en los EU algún rango de legitimidad, de solvencia moral, lo perdió aquella madrugada cometiendo aquellos asesinatos, no solo contra valientes tropas defensoras que se encontraban desprevenidas, porque no tenían razón legal para tener sus armas aprestadas pues no había ningún estado de guerra, y que aún así, cumpliendo con su deber, defendieron literalmente hasta el último hombre, la última gota de sangre y su última bala, a Nicolás Maduro y esposa, doña Cilia, causando numerosas bajas al enemigo, y lo más importante, poniendo en evidencia sus recursos, lo que quemo literalmente esa ventaja para los estadounidenses.

Y el pueblo. Incluso la mediática estadounidense reconoce que las milicias cumplieron, que al extenderse el rumor del ataque llenaron las plazas con sus armas, y se aprestaron a la defensa, y mantienen hasta ahora, la infraestructura chavista, por lo que no hubo ninguna traición, pues el propósito ulterior al secuestro, la guerra civil del país, tampoco la lograron los atacantes, y el país, sigue funcionando, con el pueblo junto a su gobierno.

Lo demás, es solo propaganda.

A pesar de su relato, EU perdió ahí, por la dignidad del pueblo venezolano.

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